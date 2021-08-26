九把刀陳情要查岳母打AZ猝死　法醫研究所曝這個時間給答案

▲九把刀陳情希望查清楚岳母猝死是否與AZ疫苗相關，法醫研究所正式回應。（資料照／翻攝九把刀 Giddens Ko）

記者劉昌松／台北報導

作家九把刀25日在臉書發文，哀悼日前打完AZ疫苗後猝死的岳母，並表示已經寫了陳情書，希望提醒法醫多做一些檢驗，調查猝死與疫苗的關係，對此，法醫研究所26日發布新聞稿表示，「攸關國人注射疫苗安全，盡速解剖鑑定」，並表示「儘速在一個月內完成解剖鑑定報告」，另據知情人士透露，有關疑似疫苗引起不良反應案件需送衛福部審酌公布。

九把刀的岳母7月26日接種AZ疫苗4天後過世，家屬希望藉由司法相驗解剖釐清真相，時隔1個月後，九把刀po文表示，這陣子看了許多專家對疫苗不良反應的意見分析，已經寫陳情書，希望法醫能替岳母「驗一下免疫螢光反應，驗一下小板第四凝血因子抗體。我們遠遠不是專家，只能藉著這種方式提醒。」

對此，法醫研究所正式新聞稿表示，「本所接受檢察官委託依法解剖鑑定死因，係以科學證據為基礎，為釐清死因，會進行完整且必要之檢驗，尤其對於死亡原因是否與接種疫苗相關之案件，因攸關國人注射疫苗之安全及後續民眾救濟程序，本所受理後均非常重視，立即指派法醫師進行解剖，也會在完成各項相關之科學檢驗後儘速製作解剖鑑定報告」。

法醫所除指出，鑑定報告將送交檢察官進行後續案件之處理，並依《傳染病防治法》第39條第4項規定，依主管機關要求提供之。「本件報載之解剖案件，本所刻正依據解剖所得資料，積極進行相關檢驗中，對於當事人家屬所提意見，也會以最嚴謹之態度，詳加審酌，請外界對於解剖報告勿妄加揣測，本所將儘速完成解剖鑑定報告，協助釐清疑義。」

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