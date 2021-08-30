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8科技大咖每月「讀書會」　賴清德官邸祕密曝光

台灣氣候聯盟由台灣8家科技龍頭業者組成，名單與台北市電腦公會理監事會員高度重疊。（台灣氣候聯盟籌備處提供）

▲台灣氣候聯盟由台灣8家科技龍頭業者組成，名單與台北市電腦公會理監事會員高度重疊。

圖文／鏡週刊

因應全球氣候變遷，台積電、台達電、友達等8家科技業者今年6月宣布成立「台灣氣候聯盟」，首開企業界先鋒，本刊調查，產業界自發性的碳排放「淨零」，背後重要推手就是副總統賴清德，他在本土疫情爆發前，每個月都在官邸與這些企業共組「下午茶讀書會」，討論企業端推動淨零碳排的作法，為台灣加速減碳盡心力。

台灣氣候聯盟是台積電、台達電、友達光電、台灣微軟、光寶科技、宏碁電腦、和碩聯合科技、華碩電腦所組成。首任會長由台達電董事長海英俊擔任，秘書長則是天氣風險管理公司總經理彭啟明。而這8家企業各自的永續部門、永續漲，也就成為台灣氣候聯盟的實際執行幕僚單位。

▼賴清德在幕後搭建平台協助科技業者籌組「台灣氣候聯盟」，為加速台灣減碳進程盡心力。

賴清德在幕後搭建平台協助科技業者籌組「台灣氣候聯盟」，為加速台灣減碳進程盡心力。

據了解，今年本土疫情爆發前，賴清德固定每月1次與聯盟成員在北市仁愛路的副總統官邸聚會；知情人士形容，有別於一般聚餐式的聯誼，賴的官邸聚會選在下午，與會者一人一盤水果、一杯茶或一瓶氣泡水，大家都是來認真討論議題，氣氛比較像讀書會。

▼極端氣候造成的災害在全球各地造成莫大損害，2050淨零碳排已成為許多世界主要國家的目標，台灣也有不少環保團體積極倡議。

【賴清德揪讀書會】8科技大咖每月聚會　賴清德官邸祕密曝光

▼本土疫情爆發前，賴清德與企業每月固定聚會，以類似「讀書會」形式，討論企業端推動淨零碳排的作法。

【賴清德揪讀書會】8科技大咖每月聚會　賴清德官邸祕密曝光

這個非正式的讀書會，也邀請氣候科學界、能源界的學者專家與會，或不定期安排講者簡報國際碳排議題最新資訊，促成跨界交流。甚至連英國在台辦事處前代表唐凱琳，都曾是讀書會座上賓，與聯盟成員分享英國第一手現況。

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