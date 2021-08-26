科技老董偷情女珠寶商！豪撒上億她嫁別人　心機小三還脫產避債

▲陳姓女珠寶商(左)因遭孟姓科技老董提告多起民刑事官司，多次進出法院。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

已婚的孟姓科技公司董事長外遇陳姓女珠寶商，6年間陸續資助陳女父母換心換肝、投資珠寶上億元，到2017年間，孟男才赫然發現，陳女已嫁其他男人，憤而控告陳女詐欺1千多萬元成功，再拿陳女簽的1億元本票想追討資產，沒想到陳女把錢拿去買房子後，脫產過戶給妹婿，台北地檢署依毀損債權等罪起訴陳女、妹妹及妹婿等4人。

60多歲的孟男因為每年花數十萬會費，參加某抗衰老診所會員，認識在診所擔任業務經理的陳女，雖然年紀相差24歲，且孟男已有家室，2人仍從2011年起陷入熱戀，互稱「北鼻」、「寶貝」，孟男心疼陳女工作養家，陸續出錢投資孟女經營的珠寶事業，還拿錢協助孟女父親換肝、母親換心的醫藥費。

▲孟姓科技老董指控小三陳女涉嫌詐騙上億元，最後檢察官依毀損債權等罪起訴陳女。（圖／資料照）

一直到2017年間，孟男發現陳女和温姓男子登記結婚，而父母則身體健康，憤而控告陳女涉嫌利用感情詐欺，陳女坦承謊稱父母生病，是為了「想要博取他的關心」，「想要試探他還愛不愛我」，「我沒有要詐欺的意思，我只是隨口講了目前需要款項的數目，他自己就匯款給我了」，高院最後認定陳女佯稱親人病況詐騙1060萬元，依詐欺取財判刑2年，緩刑4年確定。

孟男另外要追討幫陳女投資珠寶的上億元財產，拿出陳女簽下的1億元借據、本票，向法院聲請執行，卻又發現錢被陳女拿去買了多筆不動產，且在2人分手後，不是以債權設定抵押給陳女妹妹，就是過戶給林姓妹婿、然後租給蕭姓友人，憤而再次提告陳女和妹妹、妹婿等人涉嫌詐欺等罪。

台北地檢署歷經多次偵查，認為無證據顯示陳女等人涉嫌詐欺，孟男3度提請再議，高檢署翻閱卷宗後發現，孟男向法院聲請1億元的本票裁定取得債權執行名義後，陳女名下房子就密集出現抵押設定、所有權移轉等變動，明顯涉嫌非法脫產，因此將這部分發回，命令北檢依毀損債權、使公務員登載不實文書等罪，起訴陳女和妹妹、妹婿、以及蕭姓友人。

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