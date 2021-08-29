2毒蟲欠債遭押和平島「開山刀砍雙臂」　藥頭+小弟共6人收押

▲2毒蟲遭押開山刀狠砍割雙臂丟包，基隆檢警溯源逮藥頭連押6人。（圖／示意圖與本案無關／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

曾姓、莊姓毒蟲今年6月間深夜被押走，遭脅持並遭開山刀砍雙臂，追查源係毒品交易糾紛，基隆檢警鍥而不捨偵辦，近日逮捕張姓藥頭及小弟共6人，依重強盜、毒品危害防制條例等罪嫌聲請羈押獲准，案件後續擴大偵辦中。

檢警調查，曾姓、莊姓毒蟲因積欠張姓藥頭5萬元毒品款避不見面，今年4月間曾男座車遭張男砸毀，6月深夜張男又藉故，邀約曾、莊二人到市區超商，隨遭張藥頭夥同陳男等8人押走，載往基隆市和平島，慘遭一群人持開山刀砍割雙臂，2人各有10公分長刀傷，血噴濺車內，並丟包基隆正濱路。

曾男、莊男被丟包後向路人求助並就醫，警方獲報趕抵，他們供稱因為債務糾紛遭對方押走；因2人是列管毒品人口，經報請檢察官立案追查，經抽絲剝繭查出源於毒品交易糾紛，衍生的加重強盜、傷害案。

警方7月逮捕張男並依加重強盜罪嫌羈押後，近日又接續逮藥頭張男的高、蔡與陳姓小弟等5人，經漏夜移送檢方複訊後，全數依加重強盜、毒品危害防制條例罪嫌向法院聲押獲准。

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