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快訊／國一南下中壢路段4車連環撞2傷　上班尖峰時間塞爆

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞意外，現場4輛車毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞意外，現場4輛車毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號南下中壢路段30日上午8時許發生4輛車連環追撞意外，國一警方據報後趕往處理，4輛車車頭或車尾都因撞擊發生變形，4名駕駛經酒測後均為零，其中2名駕駛有輕微擦挫傷，已送往林口長庚醫院治療，由於正值上班尖峰，也造成該路段嚴重阻塞，事故已於上午8時44分排除，肇事原因正由警方調查中。

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞車禍，警方在現場處理4輛車追撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞車禍，警方在現場處理4輛車追撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，這起4車連環車禍發生在上午8時9分，地點則位於國一南下51公里南下路段，4輛轎車發生追撞後佔用內側車道，因正值上班尖峰，後方圍堵嚴重，警方立即找來拖吊車先將4輛事故車輛拖離現場，所幸僅2名駕駛受到輕微擦挫傷，警方為4名駕駛進行酒測，酒測濃度均為零，除先將2名受傷駕駛送醫治療。

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞意外，警方找來吊車將現場4輛車吊離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞意外，警方找來吊車將現場4輛車吊離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經過國道警方處理後，連環車禍已於上午8時44分排除，後方圍堵車況慢慢紓解中，肇事原因疑似回堵末端引起的追撞事故，但真正肇事原因還在調查中。

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞車禍，警方在現場處理4輛車追撞意外。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國一南下51公里處上午8時發生4輛轎車連環追撞車禍，警方在現場處理4輛車追撞意外。（圖／翻攝自國道即時路況）

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