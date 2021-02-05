　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欣興電子大火延燒11小時撲滅　里長轟：濃煙惡臭「快不能住人」

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，消防局出動大批人員車輛灌救，延燒至4日深夜11時許才完全撲滅。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，消防局出動大批人員車輛灌救，延燒至4日深夜11時許才完全撲滅。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司欣興電子（3037）桃園龜山山鶯廠4日中午傳出大火，桃園市消防局出動大批人員與消防車灌救，火勢由2樓早已停工廠房竄出，濃煙直衝雲霄，數公里外都能清楚看到，經過消防人員馬拉松式灌救至深夜11時許被完全撲滅，消防局指出，延燒的2樓廠房內大量塑膠管線PVC被燒毀，所幸廠區內95名員工都被疏散，並無人員受困，燃燒廠房面積約2500平方公尺，至於損失與起火原因仍需進一步鑑定。

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，消防局警消人員在現場灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，消防局警消人員在現場灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

位於桃園市龜山工業區內的欣興電子山鶯廠，去年10月28曾發生日大火後，4日再度發生大火，桃園市消防局出動49輛各式消防與救護車輛、134名警義消人員前往灌救，所幸起火時間在中午，廠內人員均已及時疏散，未有人員受困火場，但現場濃煙產生惡臭，鄰近居民與工廠人員紛紛走避。

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，山頂里里長黃呈科質疑欣興電子連續發生火警，要好好檢討一番，因為影響層面太大了。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，山頂里里長黃呈科質疑欣興電子連續發生火警，要好好檢討一番，因為影響層面太大了。（圖／記者沈繼昌攝）

大火發生時，龜山區山頂里里長黃呈科痛批，欣興電子應該要好好檢討，因為影響層面太大了，附近其他公司行號受到影響，火警冒出大量濃煙也讓居民苦不堪言，整個民宅幾乎不能住了，連續兩次火警應該要好好改進檢討。」

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日大火，消防局大批人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日大火，消防局大批人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市消防局指出，起火現場為地上6層、地下2層建築物，燃燒2樓拆卸停工中生產線機台，卻不慎引燃塑膠管線導致冒出濃煙竄，燃燒面積約2500平方公尺，現場2樓起火現場大量PVC塑膠管線被燒毀，帶有惡臭濃煙直衝天際，直至4日深夜11時許才被完全撲滅火勢，至於真正起火原因與損失仍待調查。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元　逼萬倍奉還！

►小模控攝影師假借「情緒引導」舌吻指侵　不起訴理由曝

►快訊／欣興電子再火警！濃厚黑煙不斷竄出…警消搶救中

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
韓性感Youtuber輕生亡　穿白衣預錄遺言淚崩
錄影被通知「曾國城捲性騷案」　同台女星怒揭他私下真實面
快訊／調查局爆性騷醜聞　「明日之星」沙發壓學妹強吻摸胸
LINE大掃除10招「帳號整理術」　1步驟杜絕廣告訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怪手倒車維修涵洞突現慘叫聲　男遭輾壓右小腿當場粉碎性骨折

他做壞事躲1年　想不到戴口罩竟被女力破功＋敗在腳上這雙太噴笑

登山領隊2度小傷求援！改走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

「美國華裔富商」電暈40歲單女　「送整盒珠寶」她沖昏頭險挨詐

22歲小鮮肉愛上31歲大姐姐　害墮胎為籌14萬分手費...慘淪車手

快訊／調查局爆性騷醜聞！「明日之星」沙發壓學妹強吻摸胸

欣興電子大火延燒11小時撲滅　里長轟：濃煙惡臭「快不能住人」

行搶畫面曝！高雄男買金飾　他「2萬金戒」一拿就跑…闆娘嚇傻狂追

9屁孩霸凌鳳山少女「以大報小」！陳其邁撂重話：追究校方責任

陸軍專校前主任盜同事個資檢舉6次　瞎掰「甩茄猥褻女官」下場曝

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

怪手倒車維修涵洞突現慘叫聲　男遭輾壓右小腿當場粉碎性骨折

他做壞事躲1年　想不到戴口罩竟被女力破功＋敗在腳上這雙太噴笑

登山領隊2度小傷求援！改走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

「美國華裔富商」電暈40歲單女　「送整盒珠寶」她沖昏頭險挨詐

22歲小鮮肉愛上31歲大姐姐　害墮胎為籌14萬分手費...慘淪車手

快訊／調查局爆性騷醜聞！「明日之星」沙發壓學妹強吻摸胸

欣興電子大火延燒11小時撲滅　里長轟：濃煙惡臭「快不能住人」

行搶畫面曝！高雄男買金飾　他「2萬金戒」一拿就跑…闆娘嚇傻狂追

9屁孩霸凌鳳山少女「以大報小」！陳其邁撂重話：追究校方責任

陸軍專校前主任盜同事個資檢舉6次　瞎掰「甩茄猥褻女官」下場曝

從部桃返家！老公狂打電動「還怨很久沒行房」　護理師淚：很可悲

秒飛日本！大直「春節限定市集」有20家日式攤位　還有整排櫻花盛放

鼓勵2歲兒戒尿布！丁文琪自製「扭蛋機如廁練習表」超強…成效曝光

怪手倒車維修涵洞突現慘叫聲　男遭輾壓右小腿當場粉碎性骨折

轟彈劾案違憲！川普拒出席作證　律師：這是民主黨的「宣傳噱頭」

前鎮戶政所攜手移民署　為新住民服務創造雙贏

恭喜！泛舟哥當爸了　迎來女兒誕生：以後叫我舟爸

春遊親山活動來了！墾丁「魔幻海角」　電動車免費試乘

他做壞事躲1年　想不到戴口罩竟被女力破功＋敗在腳上這雙太噴笑

國保遺屬年金申請可追溯並補發　勞保局已補發3.2億元

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

女騎士誤闖國道遭輾斃　夫還在加護病房

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

消防夫妻勒索麥當勞7060萬　兒跌斷手逼萬倍奉還

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

鳳山少女爸：不想讓小孩也承受痛苦

即／調查局爆性騷醜聞！沙發壓學妹強吻摸胸

鋪路工人遭機具重輾　「身上有輪胎痕」不治

獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

更多熱門

相關新聞

欣興電子山鶯廠火災原因曝　初估無增加重大損失

欣興電子山鶯廠火災原因曝　初估無增加重大損失

PCB廠欣興電子（3037）今（4）日發布重訊，針對山鶯廠中午再度傳出火警事故，強調已迅速安全撤離人員，並緊急通報消防單位進行救災動作，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，主要影響為2020年10月28日起火的同一棟廠房，初估無增加重大損失。

欣興電子起火原因曝！乙炔拆上次火災設備釀禍

欣興電子起火原因曝！乙炔拆上次火災設備釀禍

欣興電子山鶯廠傳火警　拖累股價翻黑跳水重挫

欣興電子山鶯廠傳火警　拖累股價翻黑跳水重挫

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

欣興電子大火悶燒16小時　消防局清晨撲滅殘火

欣興電子大火悶燒16小時　消防局清晨撲滅殘火

關鍵字：

欣興電子二度大火無人受困原因待查

讀者迴響

熱門新聞

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

李政宰、鄭雨盛讓我看見了「誠意」

雞排妹控性騷　網點名下一個是他

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面