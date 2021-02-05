欣興電子大火延燒11小時撲滅　里長轟：濃煙惡臭「快不能住人」

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，消防局出動大批人員車輛灌救，延燒至4日深夜11時許才完全撲滅。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司欣興電子（3037）桃園龜山山鶯廠4日中午傳出大火，桃園市消防局出動大批人員與消防車灌救，火勢由2樓早已停工廠房竄出，濃煙直衝雲霄，數公里外都能清楚看到，經過消防人員馬拉松式灌救至深夜11時許被完全撲滅，消防局指出，延燒的2樓廠房內大量塑膠管線PVC被燒毀，所幸廠區內95名員工都被疏散，並無人員受困，燃燒廠房面積約2500平方公尺，至於損失與起火原因仍需進一步鑑定。

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，消防局警消人員在現場灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

位於桃園市龜山工業區內的欣興電子山鶯廠，去年10月28曾發生日大火後，4日再度發生大火，桃園市消防局出動49輛各式消防與救護車輛、134名警義消人員前往灌救，所幸起火時間在中午，廠內人員均已及時疏散，未有人員受困火場，但現場濃煙產生惡臭，鄰近居民與工廠人員紛紛走避。

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日中午發生大火，山頂里里長黃呈科質疑欣興電子連續發生火警，要好好檢討一番，因為影響層面太大了。（圖／記者沈繼昌攝）

大火發生時，龜山區山頂里里長黃呈科痛批，欣興電子應該要好好檢討，因為影響層面太大了，附近其他公司行號受到影響，火警冒出大量濃煙也讓居民苦不堪言，整個民宅幾乎不能住了，連續兩次火警應該要好好改進檢討。」

▲桃園市龜山工業區欣興電子4日大火，消防局大批人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市消防局指出，起火現場為地上6層、地下2層建築物，燃燒2樓拆卸停工中生產線機台，卻不慎引燃塑膠管線導致冒出濃煙竄，燃燒面積約2500平方公尺，現場2樓起火現場大量PVC塑膠管線被燒毀，帶有惡臭濃煙直衝天際，直至4日深夜11時許才被完全撲滅火勢，至於真正起火原因與損失仍待調查。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►消防夫妻勒索麥當勞7060萬！兒跌斷手醫藥費6700元 逼萬倍奉還！

►小模控攝影師假借「情緒引導」舌吻指侵 不起訴理由曝

►快訊／欣興電子再火警！濃厚黑煙不斷竄出…警消搶救中