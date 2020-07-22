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桃園大溪鐵皮屋暗夜大火　延燒500平方米木材機具全毀

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▲桃園市大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築，21日深夜發生大火，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築，21日深夜發生大火，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區和順和一家鐵皮建築21日深夜發生火警，大火竄燒時火光與濃煙數公里外都看得到，桃園市消防局出動大批消防車與警消前往灌救，經過約2個半小時順利撲滅火勢，鐵皮屋內堆積木材與機具都燒成焦炭，消防人員邱點火場時並未發現有人受困，起火原因與損失則待鑑識人員調查釐清。

▲桃園市大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築，21日深夜發生大火，消防人員全以破壞器材鋸開鐵門以利搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築，21日深夜發生大火，消防人員全以破壞器材鋸開鐵門以利搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，21日深夜22時27分接獲報案，大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築發生大火，消防局第四大隊出動24輛消防車、68名消防人員前往搶救，因現場都是鐵皮結構，火勢由內部竄燒，消防人員以破壞器材破壞1樓鐵門，再以消防水線防止大火延燒波及鄰近住宅。

▲桃園市大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築21日深夜發生火警，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區順和路一家2層樓鐵皮建築21日深夜發生火警，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大火約在22日凌晨0時許被控制，1時許被撲滅，凌晨3時許15分完全撲滅殘火，延燒面積約500平方公尺，消防人員清點火場時並未發現人員受困，火場內堆積木材與機具則燒成焦炭，至於起火原因與實際損失則由消防局鑑識人員調查中。

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桃園大溪鐵皮屋火警無人受困原因待查

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