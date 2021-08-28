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桃園「無臉屍」頭遭焚長蛆棄空屋　命案2煞1收押：說法曝光

▲桃園市觀音區一處廢棄空屋7月傳出棄屍命案，死者被發現時全身浮腫且長蛆，臉部慘遭焚燒難以辨認，圖為命案現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區一處廢棄空屋成棄屍現場，死者被發現時全身浮腫長蛆，臉慘遭焚燒難以辨認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警方7月底在觀音區廢棄空屋內發現有男子陳屍，因身體嚴重浮腫長蛆、臉部被燒焦難辨，連臟器都外露，警方經比對指紋查出死者是黃姓男子，警方成立專案小組調查，經過濾死者交友圈在2天後查獲戴姓與樓姓男子到案，檢方偵訊時，2人辯稱目擊死者吸毒後暴斃，因無法處理才放火；桃園地檢署複訊後依毀損屍體罪嫌將2人起訴，並向地院聲押，其中戴男收押獲准、樓男則獲飭回，但限制出境與出海。

檢警調查，死者是41歲的黃姓男子，設籍在南投縣，但居住地則在台中市，7月25日下午2時許，陳姓婦人路過觀音區玉林路二段附近、台61線快速公路南下路邊廢棄空屋，發現男子陳屍空屋內，嚇得趕緊報警處理。

▲桃園市觀音區一處廢棄空屋7月傳出棄屍命案，圖為命案現場的廢棄空屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲命案現場的廢棄空屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方獲報封鎖現場採證，因男子身體嚴重腫脹長蛆，且腸子等臟器外露，臉部則被燒得焦黑難辨，不過雙手部分則完整，鑑識人員採集指紋比對證實死者是黃姓男子，警方調閱黃男記錄，發現有毒品前科，經過濾交友狀況，專案小組人員在7月27日在中壢火車站附近拘捕44歲的戴姓男子到案，隨後又在觀音區查到26歲的樓姓男子到案。

▲桃園市觀音區一處廢棄空屋7月傳出棄屍命案，事後家屬在命案現場祭拜。（圖／民眾提供）

▲家屬在命案現場祭拜。（圖／民眾提供）

戴男在檢方複訊時矢口否認殺人，辯稱，事發前黃男到其位於觀音區草漯地區租屋處聊天，黃男卻突然間昏倒，檢查後已無生命跡象，當時嚇得不知所措，為擔心惹上麻煩，才臨時起意找樓姓男子幫忙將屍體帶到附近廢棄空屋棄屍，並放火焚燒。

檢警調查，由於戴男有毒品前科，不排除2人當時吸毒，死者死因是否有施用毒品，檢察官已率法醫完成解剖，驗屍報告出爐後即可確定是否生前有吸毒跡象，抑或有其他外力介入，因目前沒有戴男直接殺人證據，檢方複訊後先依毀棄屍體罪將戴男與幫助棄屍的樓男依毀損屍體罪嫌向地院聲請羈押，其中代男聲押獲准，樓男則獲飭回，但限制出境與出海。

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