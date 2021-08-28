「無臉男」慘死　高大成：一關鍵顯示死後焚屍！重點在點火前夕

▲針對桃園市上月底發生「無臉男屍」命案，法醫高大成指出，他研判應該是死後焚燒。（圖／翻攝自高大成臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區7月底發生「無臉男屍」命案，死者姓男子身體嚴重浮腫長蛆、臉部被燒焦難辨，連臟器都外露，警方經比對指紋查出死者是黃姓男子；針對此案，知名法醫高大成表示，屍體並未扭曲且眼睫毛被燒光，死者應是死後才遭焚屍，若是生前被焚屍，身體會起水泡、雙手會像拳擊手一樣握拳。至於確切死因，待解剖報告出爐可釐清真相。

桃園市大園警分局7月底接獲報案，41歲的黃姓男子在觀音區廢棄空屋內慘遭焚燒，導致臉部等處被燒毀，警方成立專案小組調查，經過濾死者交友圈在2天後查獲44歲戴姓男子與26歲樓姓男子到案，警方偵訊時，戴姓男子辯稱目擊死者吸毒後暴斃，因無法處理才放火；桃園地檢署複訊後依毀損屍體罪嫌將2人起訴，並向地院聲押，其中戴男裁准羈押、樓男則獲飭回，但限制出境與出海。

▲法醫高大成針對桃園無臉男屍死因提出看法，圖為參與演講資料照。（圖／翻攝自高大成臉書）

針對這起命案，法醫高大成受訪時指出，他看過照片，從死者身體未扭曲，且眼睫毛都燒光了等跡象顯示，應該是死後被焚燒。若是生前被焚燒，身體會起水泡，睫毛不會燒掉 ，雙手會像拳擊手一樣緊握住。

高大成根據報導認為，兇嫌落網後辯稱是死者吸毒過量致死，這有可能，死者在解剖時，法醫會從膀胱採集尿液、心臟部位採集血液檢驗，若是海洛因等毒品劑量過高，就有可能是藥物致死，反之則有其他原因。不過，他質疑，兇嫌堅稱死者是吸毒過量後暴斃，若真是如此，大可趕快離開現場或是報警處理，吸毒罪罰不會比涉及殺人罪更重，沒必要冒險。

至於家屬質疑死者死因不單純，認為有他殺嫌疑，高大成強調，待解剖報告出爐後，真相即明，透過科學數據說明一切，家屬應該可以接受。

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