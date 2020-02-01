桃園保麗龍工廠深夜大火　延燒1小時撲滅無人傷亡

▲桃園市平鎮工業區一家生產保麗龍鐵皮工廠31日深夜發生大火，消防人員全力灌救火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮工業區一家生產保麗龍鐵皮工廠31日深夜冒出大火，火勢由連棟廠房竄出，火焰將附近天空染紅，桃園市消防局第四大隊出動大批人力與消防車輛前往灌救，經過約1小時搶救後直至1日凌晨被撲滅，消防局清理現場並未發現人員受困與傷亡，火警發生原因與損失則有待進一步調查。

▲桃園市平鎮工業區一家生產保麗龍鐵皮工廠31日深夜大火，消防人員全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，火警發生於31日深夜11時許，火警位於平鎮工業區工業七路上一家生產保麗龍的鐵皮工廠，為地上3層建築鐵皮工廠，第四大隊出動34輛消防車與救護車、97名消防人員到場灌救。

▲桃園市平鎮工業區一家生產保麗龍鐵皮工廠31日大火，消防人員全力灌救火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因風勢強進助長火勢蔓延，消防人員在工廠四周架設水線灌救，警方則在現場警戒，避免人車誤闖發生危險。火勢延燒1小時候在凌晨0時14分被撲滅，整座廠房幾乎付之一炬，消防人員清理火場時並未發現人員受困，至於起火原因與損失仍有待調查了解。

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