桃園驚傳「無臉屍」命案　頭遭焚燒！長蛆棄空屋

▲桃園市大園區一處廢棄空屋上月傳出棄屍命案，死者被發現時全身浮腫長蛆，臉慘遭焚燒難以辨認，警方透過指紋比對才確認是有毒品前科的黃姓男子。（圖／翻攝自大園分局官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區一處空屋上月底驚傳「無臉男屍」命案，死者被發現時臉部遭焚燒難以辨認，全身浮腫長蛆，警方據報後在現場勘驗，最後透過指紋比對後確認為設籍南投縣有毒品前科的黃姓男子，警方經過抽絲剝繭，已陸續逮捕2名嫌犯到案，但2嫌避重就輕辯稱，因目擊黃男吸毒暴斃，不知如何處理，才放火焚屍且堅決否認殺人，並推稱無其他共犯涉案，檢警將深入追查，以釐清命案真相。

據指出，這起焚屍命案發生在7月25日，死者是設籍南投縣埔里鎮41歲的黃姓男子，被發現棄屍在桃園市大園區某處偏僻荒棄空屋內，地點則是台61線快速道路旁。警方據報在現場勘驗，發現屍體已腫脹，臉部與身體多處遭焚毀，屍血已溢出地上成屍水，全身多處長蛆，由於屍體難以辨認模樣，警方鑑識人員採集指紋比對後，確認是有毒品前科的黃姓男子。

桃園警方事發後蒐證已陸續逮捕2名嫌犯到案，但面對死者遭棄屍慘狀，卻辯稱，因目擊黃男吸毒後暴斃，不知如何處理，才會放火燒屍，2人堅決否認殺人，還辯稱並無其他共犯涉案，警方則因2名兇嫌說詞反覆，諸多疑點仍有待釐清，全案暫依毀壞屍體罪移送檢方偵辦，至於是否涉及殺人部分，仍深入追查釐清。

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