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社會 社會焦點 保障人權

500元找13歲少女「神明前車震」　老闆交代要謊報年齡他慘了

▲桃園市吳姓男子去年7月至8月兩度與未滿16歲少女在摩鐵發生性關係挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓男子以500元的價碼，和當時年僅13歲的小惠進行性交易，事後堅稱自己不知道小惠的實際年齡。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台中報導

黃姓男子2019年9月，利用交友軟體認識一名當時年僅13歲的小惠（化名），2人互相交換聯絡方式後，黃男竟和小惠協議以500元為代價，從事性交易，黃男將小惠載到台中某土地公廟旁，在車上完成性交易，事後被小惠母親發現，報警處理。台中地院審理後，依妨害性自主案件，判其有期徒刑4月。

黃姓男子2019年9月，利用交友軟體認識當時年僅13歲的小惠，2人交換聯絡方式後，去年3月晚間12時許，黃男和小惠聯絡，2人協議以500元為代價，從事性交易行為，並在同日凌晨1時許，將小惠載往台中某土地公廟旁，在車上完成性交易。直到被小惠母親察覺，怒報警處理。

黃男到案後，坦承和小惠有對價的性交易行為，但堅稱自己並不知道小惠的真實年齡，強調和小惠確認年齡時，小惠指出自己「16歲」，但其實際僅有13歲，小惠和其溝通時以注音的方式指出自己16歲，實無將13打錯成16的可能，合理懷疑小惠故意隱瞞年齡。更何況當天小惠畫了大濃妝，其穿著打扮也相對同年紀少女早熟，主張自己主觀上不知道小惠的實際年齡，並向法官強調若自己知道小惠僅有13歲，就不會和她性交易了。

法官審酌小惠在偵查期間的陳述發現，小惠當日確實有化濃妝，且也不曾和黃男講述在學校的情形，更未曾穿著制服和黃男視訊過。小惠也指出，自己曾和仲介性交易的老闆合作過，當初老闆交代過一定要隱瞞自己的年紀，因此和黃男報年齡時，習慣以「虛歲」回答。

但法官也指出，小惠和黃男性交易當天，小惠雖然穿著居家服且有化全妝，但其外觀明顯還是學生模樣，而黃男和小惠2人的對話，更有過2人在協議價錢時，黃男回應小惠「妳才幾歲而已欸」之諷刺話語，不採信黃男的證詞。

不過法官也表示，綜觀黃男和小惠的對話可以發現，2人在協議價錢的過程中，小惠曾指出「我跟人家做都1000、要或不要」、黃男回應「妳才幾歲而已欸，我身上剩1000」、「我打算拿500加油、500給妳」，小惠回「可以」等語，難以認定黃男友有誘使少女進行性交易之情事，審酌黃男坦承犯行並與小惠家人達成和解，依與14歲以上未滿16歲女子性交，判其有期徒刑4月，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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