2養生館藏春色「茶溫45度」　22歲小鮮肉「凍未條」花1500

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在2日連續查獲養生館暗藏春色，首先在25日晚上12時許，於萬大路上發現1名女子經營的養生館，裏面3名按摩女涉嫌加價5百元替客人「做半套」，另一間則是每次1300元，從事按摩半套服務，2家按摩小姐平均年紀約45歲。

萬華分局在25日晚上11時許，在萬大路發現56歲的李姓女子經營養生館，警方到場時攔獲剛消費完的22歲張姓男子，另外查獲正在按摩的42歲李男等人，另外還有57歲的廖姓按摩女等3人。

▲萬華分局掃蕩養生館暗藏春色，22歲小鮮肉也上門光顧。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣監視器、帳冊等證物，並發現李女經營的養生館，每次消費僅1千元，但按摩妹卻私下向客人表示「可以加值服務」，只要加5百元就可以升等半套服務，當場查扣6千5百元。

警方發現該按摩店3名按摩妹，其中2名為嫁來台灣的越南籍女子，因離婚才會跑到該養生館工作，另外1名則是台灣籍的廖姓女子，警方訊後將李姓負責人依妨害風化送辦，另7名男女則依社維法裁處。

▲萬華警方在25、26日連續查獲2家養生館涉嫌從事「半套服務」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後又在26日凌晨時分，於西昌街查獲另外1家45歲簡姓男子經營的養生館，當場查獲4名按摩女以及3名男客，每次交易金額1300元就有「半套服務」。

據了解，男客每次消費收取1300元的費用，按摩女可以獲得8百元的抽成，當場查扣2萬3千元現金以及保險套3盒等證物。

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