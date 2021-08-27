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社會 社會焦點 保障人權

《無聲》翻版！他手語比「要不要做X」　下秒聽障女遭鎖進密室

▲桃園市吳姓男子今年西洋情人節當天在租屋處直播口交等性愛過程，楊姓男子在旁拍攝取鏡，桃檢將2人提起公訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

就讀特殊學校的小益用比手語問女同學「要不要做X」，下秒竟將人推進廁所內上下其手得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

電影《無聲》翻版！就讀特殊學校的小益（化名）與女同學琳琳（化名）共同搭電梯時，竟伸出狼爪抱住她，琳琳嚇壞將他推開，沒想到他卻以身體擋住去路，比手語問「要不要做愛」，琳琳拒絕後，竟將她推進廁所內上鎖，強行將褲子脫掉，更數次想將生殖器插入。法院審結依對身體障礙之人犯強制性交未遂罪，處1年10月，緩刑4年。

小益（20歲）明知道琳琳是重度聽障人士，且領有中華民國身心障礙證明，但他卻在去年6月期間與琳琳搭電梯時，未經琳琳同意，先徒手抱住琳琳，琳琳因而被嚇到將他推開。

小琳步出電梯後，沒想到小益緊追在後又以身體擋住她，並比出手語問琳琳「要不要做愛」，琳琳再度拒絕，但小益強行將小琳推進電梯旁的廁所，將廁所門上鎖，更不顧琳琳推阻及以手語表示「不要」，無法呼救的琳琳只能任憑小益上下其手，但沒想到小益竟多次嘗試以生殖器插入，好險琳琳不斷抗拒才讓小益罷手。

▼琳琳遭同學小益強行推進廁所內上下其手得逞。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲▼害怕,哭泣,女孩（圖／免費圖庫pexels）

琳琳回家後向母親告訴自己遭欺負的事，母親憤而報警提告。開庭時，小益辯護人主張，他性交未得逞，應符合刑法第27條中止未遂。

不過，法官勘驗筆錄發現，琳琳在警詢、偵查時，筆錄一致表示，「他用生殖器一直抵著我的陰道口，很痛，所以我就奮力地把他推開來，但他又壓的更深，並用全身正面壓著我」及「我記得我最後用力推他後，才趁機站起來」等。

法官認為，小益就是想對琳琳強制性交，只是因為琳琳一直抵住並推開，所以他才無法以生殖器插入，顯見小益對琳琳為強制性交未遂，並不是主觀上中止行為，故不採取辯護人辯詞。

合議庭審酌小益犯後坦承犯行，也以30萬與琳琳成立和解，彌補對琳琳所犯的過錯，足見有積極想彌補，衡酌小益年紀尚輕，現仍就讀中，若即刻入監接受刑罰執行，未必對他在社會化及犯罪行為的矯治有所幫助，故依身體障礙之人犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月，宣告緩刑4年，刑期內付保護管束，以勵自新。

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