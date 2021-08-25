她愛上畢旅領隊10連結！14歲「出人命夾娃娃」　父氣炸地點就在這

▲謝姓男子擔任旅行社領隊時與參加國小畢旅的小婷認識進而交往。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

代誌大條！謝姓男子擔任國小畢旅領隊時，認識小學生小芬（化名），2人偷偷留下聯繫方式，持續有聯絡。2人在去年9月正式交往成為戀人，豈料才交往不到3個月，謝男忍不住奪去小芬貞操，導致她懷孕，年僅14歲的小芬去做人工流產時，曝光戀情。士林地院審結依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處有期徒刑5月。

謝男以男友身分從去年9月到同年12月開始交往，但謝男明知小芬未成年，竟在小女友家偷嘗禁果，2人愛得火熱近而發生10次「人與人連結」。孰料，不到3個月年僅14歲的小芬卻懷孕，只好去做人工流產，因此曝光。

謝男審理時坦承2人是因為互有感情基礎才發生性行為，也知道小芬未成年，小芬父親知道來龍去脈後也氣炸，但謝男也相當有誠意想與無緣岳父進行調解，但雙方賠償金額認知差距過大，未達成共識。

法官審酌，謝男明知小芬未滿16歲，思想未成熟，身心仍處在發展階段，但卻無法克制情慾衝動，更有礙小芬身心健全發展，及損及小芬對於正確兩性關係的認知與判斷，念在他與小芬是互有感情基礎而發生性行為，且手段和平，也未違反小芬意願，犯後始終坦承犯行，態度尚可，依14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處有期徒刑5月。

由於謝男在該案所犯為最重本刑7年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金條件，不過可向檢察官聲請易服社會勞動。

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