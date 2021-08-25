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全台5倍券加碼振興一覽　3縣市發現金！台中拚豪宅新竹台南抽汽車

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲除了行政院即將上路的五倍券以外，各縣市也喊出加碼優惠。（圖／記者周宸亘攝）

記者林冠吟／整理報導

國內疫情終於趨緩，25日更是自5月疫情爆發以來，睽違108天首度傳來+0的好消息，為振興因疫情受到影響的百業，行政院也規劃「5倍券」上路，今年民眾可以直接免費領取，而去年曾規劃過的包含藝FUN券、動滋券、客庄券與農遊券等，都將再捲土重來。此外各縣市政府，也加碼力推現金或相關優惠券，就是期望可以帶動民眾消費，讓低迷的經濟回升，《ETtoday新聞雲》也特別為您整理各縣市發放優惠一覽。

基隆市

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1.7月底開賣「海派券」，花100元可折抵200元消費，首波2000套3小時就完售。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中，

台北市

1.擬傾向「電子方向」，將以電子券或將電子券傳到手機，可能與APP「台北通」結合推出優惠券，待民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，但細節仍在商討中。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中。

新北市

1.將結合去年經驗，推出「地方特惠券」，細節尚在研擬，但會較去年擴大適用範圍，並增加面額。

2.其餘振興方案，目前仍在規會中。

桃園市

1.將發放2萬5000份「桃園好市券」，每位中籤的民眾可領到200元，8月13日就可領券消費。

另外，桃園自8月16日起至10月31日也將陸續推出3個觀光旅遊振興暖身計畫：

一、「相揪來桃園—團體旅遊補助」，團體旅客到桃園進行2天1夜行程，市府將補助旅行社每位旅客700元。

二、「桃園金牌好遊—優質遊程徵選」，向縣內旅行社徵求推廣桃園優質行程，獲選旅行社每條行程補助10萬元，並由參與活動中獎的民眾免費體驗入選的15條遊程。

三、「加倍愛桃園—景點買1送1」，自由行旅客可享有觀光旅遊景點門票買1送1，每人上限300元。

新竹縣

1.尚未宣布

新竹市

1.竹市府將規劃串連包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，只要民眾持五倍券至指定商圈、店家消費，就能享受優惠，還有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品價值超過百萬元

2.其餘振興方案，仍在規劃中。

苗栗縣

1.尚未宣布

台中市

1.推出「美食振興券」。

2.另外將結合「第三屆台中購物節」，鼓勵民眾來台中旅遊順便消費振興券，而購物節也將舉辦抽獎，最大獎項為豪宅頭獎

3.其餘振興方案，仍在規劃中。

南投縣

1.預計將結合11月南投溫泉季，以進一步研擬。

彰化縣

1.尚在研擬中

雲林縣

1.雲林縣指出，去年配合三倍券所舉辦的抽獎活動，成效不錯，不排除再次舉辦。

2.其餘振興方案，仍在規劃中。

嘉義縣

1.縣府正與旅宿、餐飲、零售業者討論振興加碼方案，除延續去年摸彩活動，也將規劃新方案，鼓勵大家在地消費。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

嘉義市

1.將對全市市民普發現金2000元

台南市

1.規畫「台南振興有購讚」活動，台南購物節、住宿買一送一，憑發票皆可參加抽獎，首獎為2部汽車，還可抽現金、手機。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

高雄市

1.加碼1000元的「高雄券」，直接5倍變6倍。

2.市府也預計延續去年的「時時抽」振興方案，只要持振興券到店家消費，就有機會參加抽獎。

屏東縣

1.預計整合縣內的觀光旅宿、商圈、休閒農場及農特產品、十大伴手禮、咖啡及可可產業等。

2.延續「55專案」，將原本只適用於醫護的相關優惠，擴大給一般民眾，入住參加專案的合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者再提供500元優惠。

3.其餘振興計畫，仍在規劃中。

宜蘭縣

1.因疫情而取消的童玩節經費，將優先做為振興基金。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

花蓮縣

1.尚未宣布

台東縣

1.尚未宣布

澎湖縣

1.將對全縣縣民每人發放1000元現金

金門縣

1.將對全縣縣民每人發放5000元現金

2.待疫情較為穩定後，再視情況對縣民每人發放3000元的優惠券，以振興島內經濟。

連江縣

1.尚未宣布

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