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社會 社會焦點 保障人權

越南店老闆娘跟同鄉買絞肉　專勤隊查獲冰櫃484公克可疑肉品送驗

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

▲台中專勤隊配合相關單位，起獲太平區某越南商店可疑魚、豬絞肉。（圖／台中專勤隊提供）

記者白珈陽／台中報導

非法非洲豬瘟肉流竄全台，引發國人關注，移民署台中專勤隊配合台中市政府食品藥物安全處、保安大隊第七總隊第三大隊等相關單位，日前才於東協廣場查獲27公斤不明來源肉品，今日又在太平區某越南商店發現無檢疫標章、疑似含有不明豬肉成分的魚、豬絞肉484公克，食安處人員立即將其封存並由防檢局採樣送驗。

專勤隊表示，為全面防堵非洲豬瘟，聯合台中市府食品藥物安全處、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局、警政署保安警察大隊第七總隊第三大隊，於25日在東協廣場商家查獲27公斤的酸肉及香腸。

今日於太平區某越南商店的冷凍櫃內，發現疑似含豬肉成分之冷凍魚豬絞肉計484公克肉品，均無檢疫標章，無標示豬肉成分，無產地來源；老闆娘黎女表示是向身分不詳的越南籍女子以250元購買。目前防疫檢疫局人員已採樣送驗，並由食安處人員封存上述肉品。等候防檢局採樣結果出爐後，將會同共同偵辦。

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

▲▼台中專勤隊於冷凍櫃發現可疑魚、豬絞肉。（圖／台中專勤隊提供）

▲▼ 。（圖／台中專勤隊提供）

移民署中市專勤隊隊長林俊清表示，民眾如遭查獲走私、違法輸入肉品，最重可處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元；違規自中國（含香港及澳門）、越南、印尼、柬埔寨、緬甸等豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，處罰20萬元；以國際快遞、郵包寄送月餅、肉酥、肉類罐頭來台，違反最高處罰100萬元。請民眾勿以身試法，務必遵守政府防疫規定，共同維護國人健康，守護台灣猪。

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