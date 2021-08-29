新竹再查出3件有疑慮豬肉製品　1050公克全部封存送檢

▲移民署新竹市專勤隊近日積極於各東南亞雜貨店、越南小吃店及肉販等營業所稽查。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

為防止非洲豬瘟侵入境內，移民署新竹市專勤隊近日積極於各東南亞雜貨店、越南小吃店及肉販等70營業所稽查，截至目前為止，共查獲1件越南月餅及2件標示不清豬肉火腿肉製品，除通知衛生局到場採驗，3件有疑慮的豬肉製品也將進行抽樣封存，送至動物保護防疫處進行檢驗。

移民署新竹市專勤隊近日深入巷弄積極堵瘟，並於24日查獲1件有疑慮的150公克越南月餅、27日查獲1件標示不清的900公克豬肉製品。3件有疑慮的豬肉製品皆在業者同意下進行抽樣採檢及封存。

▲▼3件有疑慮的產品已交由相關單位進行檢驗、封存。

移民署新竹市專勤隊隊長范育誠特別提醒，切勿購買產地來源不明肉製品(含月餅、罐頭及泡麵等)或自國外攜帶肉類產品、走私動物及其他豬肉產品返國，如有收到不明肉品請丟「一般垃圾」，不要丟廚餘桶或是交給防檢局、動保處人員，若違反將依動物傳染病防治條例，最高處7年以下有期徒刑，得併科罰金300萬，如有發現來路不明疑似產品及販賣行為，可盡速向相關單位舉報，通報專線0800-039-131。

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