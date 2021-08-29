台南市開學前校園清消已完成　黃偉哲：師生安心復課

▲台南市環保局7天已出動1075人次、75台揹負式噴霧機、36輛噴霧消毒車，完成全市368所校園清潔清毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月1日起師生返校上課，為讓師生安心復課，台南市環保局自8月23日起動員37區清潔隊人員，不分假日趕在開學前，執行高中職以下校園內、外環境消毒作業，至29日止7天已出動1075人次、75台揹負式噴霧機、36輛噴霧消毒車，完成全市368所校園清潔清毒。

市長黃偉哲表示，7月27日防疫由三級降為二級之後，已有學校基於睦鄰，開放附近民眾進入校園運動、休憩，為避免暑假校園開放人流出入帶來的可能風險，市政府除了要求環保局一定要在開學前完成學校園清消，各校也應落實各項校園防疫工作，守護師生健康安全。

環保局長謝世傑表示，去年COVID-19爆發以來至今，各區清潔隊人員為了全市防疫，再忙再累都會擠出時間在第一時間，完成環境清消或確診足跡消毒。這次為讓師生安心返校上課，更是一再趕工，短短7天就完成368所學校校園內外的清消，盡職負責的表現，要豎起大姆指對大家說聲「讚」。

執行本次校園消毒工作的蔡姓隊員說，很多校外人士會到校園運動，執行校園清消時，除了空間消毒外，連民眾可能接觸的運動器材、一樓廁所及洗手檯等都徹底消毒一遍，就盼小小的付出，有助於安然度過疫情。

環保局提醒，民眾防範COVID-19疫情，自家內外環境可以使用漂白水與清水1:50的比例稀釋，擦拭常觸摸的開關及桌椅等處。另外，也別忘記目前是登革熱好發時節，今年入夏以來多雨，環境中產生許多的積水容器，雨後務必多巡視居家及周遭環境，清除室內外積水容器以避免孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），造成登革熱疫情。

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