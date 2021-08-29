學校人員疫苗覆蓋率超過95%　黃偉哲：請安心復學！

▲黃偉哲市長表示，台南市教師的疫苗覆蓋率已經達到95％。接下來12歲以上的學生也可以施打BNT疫苗，相信這個防護網會更周全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心29日公告，全國新增13例本土確診案例，台南市今日0確診，COVID-19公費疫苗預約平台自28日起將「BNT疫苗」納入意願登記選項，並維持開放18歲（含）以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記。

衛生局也提醒，符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲「增加選擇BNT疫苗」，須於8月31日下午4時後始可加選。

針對外界關心高中以下各級學校之老師、行政人員、工友、警衛及代課老師等，目前接種疫苗的狀況，黃偉哲表示，下星期三就開學了，這幾天台南照常積極地執行疫苗施打作業，台南市教師的疫苗覆蓋率已經達到95％。接下來12歲以上的學生也可以施打BNT疫苗，相信這個防護網會更周全。至於國小以下學生，因為目前沒有適合接種的數據，所以要請師長特別關注學童的健康狀況。

衛生局長許以霖補充說明，教職人員的部分之前已經施打15983人次，達到95％以上覆蓋率，市府會再啟動第二階段針對幼兒園補教業者，及第三階段針對包括特殊教育、實驗教育、國立學校、團膳業者等人員進行施打作業，預計可再增加2100人次完成施打，所以覆蓋率會超過95％以上，請大家放心。

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