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抓住暑假最後黃金週末！　大人小孩衝兒童新樂園瘋玩畫面曝

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲開學前的最後週末，許多家長帶著小孩到樂園放鬆。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許展溢／台北報導

暑假最後一個黃金週末，艷陽好天氣，台北市兒童新樂園採預約才能進入，2400個名額早就被搶光，不少家長帶著小孩趕在9月1日開學前衝一波，紓解疫情以來不能出門的煩悶。

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲▼ 大小朋友把握暑假最後的黃金週末。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

９月1日實體開學，因應台灣新冠肺炎疫情，教育部針對高中以下學校及幼兒園發佈防疫管理指引，包括師生到校，一天量3次體溫，包括上學前、入校時、下午上課前，全校師生除用餐及飲水外，全程戴口罩。教職員第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼大人陪小孩到樂園嗨玩。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

教育部說明，教室內用餐應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。飲水機「僅供裝水用不得以口就飲」。室外體育課均應保持適當社交距離，特別是容易肢體接觸或團隊性運動項目課程，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施，因此全程還是要戴著口罩進行課程。

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 兒童新樂園2400名額全被預約完。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

另外，教育部表示，具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。學生擔心染疫風險可以不到校，學校不能紀錄出缺席。

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼兒童新樂園表示，現場還會加開600個名額。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 開學前的最後週末 。（圖／記者劉亮亨攝）

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