快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

▲民眾期盼二級警戒降級。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者徐政璿／台北報導

國內連續2天（27、28日）本土案例「＋0」，國人期盼二級警戒降級。不過，據了解，今（29日）雙北其中一縣市本土病例突暴增至10以上，雙北衛生局目前並未對此回應。

據掌握，今本土案例雖然一次增加許多，但屬於家族群聚，皆在匡列範圍內，感染源在掌控中，指揮中心指揮官陳時中14時將召開記者會說明。

台北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」28日於臉書指出，接獲健康服務中心通知，8月22日曾有一名確診者到店內消費。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，該確診者為台北市個案，是一名美國返台的年輕人，8月初解隔前採檢陰性，近日應要再度出國，自費採檢後28日確診，不過Ct值大於30，目前已收治在聯醫和平醫院。

此外，板橋大遠百28日臨時停業清消，新北市衛生局證實有1名遠百員工確診，匡列同住家人隔離，已要求大遠百消毒與員工快篩，29日能否恢復營業，要看1500多名員工可否完成快篩，並持陰性證明造冊，才能申請恢復營業。

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