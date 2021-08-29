第六輪最後一天！高端疫苗接種率「剩8成」　陳時中曝2大原因

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布最新疫苗接種數據，昨日共有8萬1029人接種高端疫苗，疫苗覆蓋率46.3%、劑次人口比42.55%。而接種率近日也逐步下降，從第一天的92.8%到8/27只剩下81.5%，指揮官陳時中也公布兩大推測原因。

陳時中表示，高端疫苗接種率緩步下降，主要是受到一些不良事件的心理影響，加上BNT或其他疫苗即將到貨，也會影響整體施打率。

莊人祥說明，目前已經有接獲新北市的通報，但還沒有正式納入系統，相關細節資料還有待地方提供，高端接種後死亡不良事件已經有6起。而根據指揮中心公布資料，先前已經通報且納入系統的5起，分別有桃園2起，新北市2起，基隆市1起。

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個案分別是桃園市陸姓作家，經過解剖判定為主動脈剝離合併心包膜炎；桃園市40多歲男性，本身有糖尿病史、體重近百公斤；基隆市40多歲女性，上午接種後下午出現胸悶頭暈等症狀，就醫時在診間猝死，經急救仍不治，評估有主動脈剝離，尚待釐清；30多歲新北市男性，本身有吸食毒品，初步判定吸毒過量致死；新北市40多歲男子罹患胰臟癌，接種疫苗後出現發燒、食慾不振、後續還有精神恍惚，後來因全身無力送醫搶救仍不幸過世。