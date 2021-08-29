快訊／AZ開放預約「3小時過半數」　BNT意願登記破280萬人

記者嚴云岑／台北報導

第七輪AZ疫苗在今（29）日上午10點開放預約，提供於7月19日前已登記AZ疫苗且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象，收到簡訊後即可進行預約，該輪以第一劑為主，估計約100萬人符合資格，指揮中心下午公布預約人數，截至下午1時共有56萬3755人完成預約，佔符合資格者56.28%。

中央流行疫情指揮中心28日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

昨日意願登記平台也開放民眾登記BNT疫苗，截至29日下午1點，全國意願登記完成總人數達到1286萬6778人，其中意願登記BNT疫苗總計283萬3894人，短短一天就突破200萬人。

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今日捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗預計傍晚抵台，指揮中心也會針對符合第七期AZ疫苗預約資格對象發送簡訊，針對部分民眾想改選其他廠牌，指揮中心也提醒，必須在8月31日下午4點後始得加選。