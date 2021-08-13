陳時中稱「3+11」非防疫破口鬆一口氣？　范雲：重要的是團結防疫

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中昨（12日）稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發朝野論戰。曾主持相關協調會的民進黨立委范雲今（13日）上午受訪說，指揮官已清楚說「3+11」不是防疫破口，她將全力協助行政院及監察院的調查，並連續8度重申「現在最重要的是，大家繼續一起團結防疫」。

▲民進黨立委范雲上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

對於陳時中昨稱「3+11」非防疫破口，民進黨立委范雲今天上午出席「國際特赦組織台灣分會發布New eID研究報告」記者會前受訪表示，指揮官已經清楚的說「3+11」不是破口，現在最重要的是，大家繼續一起團結防疫。

媒體追問，外界先前因為「3+11」對范雲有很多質疑，現在是否因此鬆一口氣？范雲僅說，一樣的，現在最重要的是一起團結防疫，指揮官會特別的這麼說，對她來說，「就是支持指揮中心，繼續一起團結防疫」。

范雲表示，在當時她反應機師的意見後，衛福部並沒有說直接採納，比較重要的是，她考慮的是飛航的安全，「現在最重要的是繼續團結防疫」。

另外，針對立法院朝野黨團協商6月17日通過國民黨立院黨團提案，要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告予立法院。范雲說，當時各黨團都連署支持成立調查小組，目前調查小組尚未來拜訪她，「我想最重要還是一起團結防疫吧」，她會非常願意協助行政院、監察院的調查。

媒體詢問，范雲是否會施打高端疫苗？范雲說，本於時間到了就該施打疫苗，她先前已經施打第一劑AZ疫苗，倘若未來高端開放可以混打，她絕對非常樂意第二劑施打高端疫苗，以此支持國產疫苗。