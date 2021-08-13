快訊／陳時中否認3＋11是破口　侯友宜：台灣禁不起第二次蹂躪

▲侯友宜市長出席「新北高工地下停車場暨校園設施統包工程」。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（12日）稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發論戰。針對外界憂心帛琉「5+9」政策會重蹈覆轍，新北市長侯友宜今（13日）受訪時感嘆，「台灣禁不起第二次蹂躪」，他強調面對疫情只有學會謙卑、檢討，才能解決問題。

侯友宜表示，面對這一次的疫情，他非常的痛心跟難過，「我們走了800多個我們最親愛的國人，這樣一個血淋淋的教訓，我們永遠要記得，我們面對疫情我們不斷的要學會謙卑，學會自我反省自己，我們的問題在哪裡？」

面對疫情，侯友宜指出，台灣是一個海島型的國家，病毒要進來，最重要的是阻絕於境外，是一個決戰點，所以他不斷的一直在呼籲，入境普篩、入境普篩，嚴格防守從入境的破口，以及入境還有需要的防疫旅館、港口等，都要用心用力的去做好防疫，不要再造成Delta病毒再度進到國內，產生國內的破口，這樣的傷害我們台灣禁不起。

侯友宜說，不是只有往生的人讓我們痛心疾首，帶來台灣經濟的困頓、帶來更多的苦難的同胞，在這個環境裡面，我們真的要好好的捫心自問，努力學會面對、檢討，解決問題，大家才能夠團結、齊心齊力，再度的守好、面對下一波的Delta來勢洶洶的病毒，才能夠守得住，大家一起加油，團結面對。

針對外界憂心開放帛琉「5+9」政策會重蹈覆轍，侯友宜說，「台灣禁不起第二次的蹂躪，台灣禁不起再度付出這麼代價的慘痛的血淋淋的教訓」，尤其經濟沒有辦法再承受，這麼多的庶民經濟還在水深火熱當中。

侯友宜強調，政府在開放帛琉的旅遊的過程當中，入境普篩以及配合的防疫旅館甚至相關的港口，有沒有辦法用更嚴格的標準把它守得住，所以還是一句話，「只有面對疫情學會謙卑、學會檢討，才能夠解決問題」。