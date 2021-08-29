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送鴨肉到市場…他慘遭25歲酒駕男猛撞！「斷肢掛機車坐墊」人彈飛

▲▼小港飛機路車禍。（圖／ETtoday資料照）

▲25歲男酒駕猛撞老翁，被依酒駕致人重傷罪判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市小港區中山四路與飛機路口，2020年間某日凌晨發生一起嚴重車禍！一名25歲鍾姓男子酒駕撞上當時正騎機車載著鴨肉前往市場的64歲李姓男子，由於撞擊力道猛烈，李男整個人彈飛1公尺高，重摔地面，至於右腿斷肢則是掛在機車坐墊處。鍾男日前遭法院判刑，仍可上訴。

回顧整起事發經過，鍾男2020年6月20日深夜10時許在台中租屋處飲用酒類後，竟仍於隔日凌晨4時許開車南下，凌晨5時59分途經高雄市中山四路與飛機路口時，他竟超速闖紅燈，猛力撞上當時正載著鴨肉前往市場送貨的李姓男子。

猛烈的撞擊力道讓李男當場彈飛約1公尺高，接著重摔路面，右腿斷肢還掛在機車坐墊處，畫面令人怵目驚心，而肇事的自小客車則是滑行數公尺後才停下。警方進行酒測發現，鍾男酒測值高達每公升0.26毫克。

▲▼驚悚撞擊瞬間曝光！高雄小港翁清晨騎車送鴨肉…遭酒駕男撞飛「斷腿掛在坐墊上」。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼李姓老翁當場彈飛約1公尺高，再重摔路面。（圖／ETtoday資料照，下同）

李姓老翁一度心臟停止，出血性休克、呼吸衰竭，經緊急送醫搶救後，仍受有肝腎急性傷害，疑缺氧性腦病變、右小腿創傷性截肢、頸椎骨折、臉部撕裂傷、肢體多處挫擦傷等重傷害。

高雄地方法院審理後，審酌鍾男坦承犯行，也與被害人以300萬元達成調解，並當場給付現金30萬元，剩下的270萬元則分180期，每個月給付1萬5千元給李姓老翁，目前已付款至第三期。

法官認為，鍾男積極彌補損害，衡量他在法院審理時仍就讀大學中、從事倉管及業務，月收約3萬元等生活狀況，依照酒駕致人重傷罪，將他判刑1年6月，給予緩刑5年，並應履行調解筆錄內容，可上訴。

▲▼驚悚撞擊瞬間曝光！高雄小港翁清晨騎車送鴨肉…遭酒駕男撞飛「斷腿掛在坐墊上」。（圖／記者黃子倩翻攝）

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