聚餐酒後騎Gogoro返家　27歲男「新莊地藏庵」前自撞噴飛亡

▲顏男頭部重創倒地，警消到場替他施行CPR搶救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區29日凌晨2時許，一名男子酒後騎著Gogoro電動機車，行經中正路地藏庵牌樓前，高速撞上人行道路緣石，當場連人帶車噴飛，頭部重創當場失去生命跡象，送醫急救後仍傷重宣告不治。警方已派員到醫院調查事故原因，經抽血酒測，換算呼氣酒精濃度為0.71mg/l，確切肇事因素有待調查釐清。

▲顏男所騎的機車前輪嚴重受損，車殼破裂。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，顏姓男子（約20歲）事發前與朋友聚餐飲酒，結束後直接騎車回家，行經事發路段時，高速撞上路邊人行道路緣石，顏男當場騰空飛起，與機車往前噴飛數公尺後倒地。顏男頭部冒出大量鮮血，失去呼吸心跳倒臥血泊。

目擊民眾表示，當時看到顏男騎著深色電動機車，沒有減速直直往路旁的人行道衝去，就看到他撞上後整個人拋飛出去，機車也爛在一旁，車殼全部碎掉，前面車輪輪框也撞到變形。騎士倒地後便一動也不動，頭部一直冒血倒在地上。

▲顏男酒後騎車自撞人行道路緣石，頭部重創送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場，在現場進行交管，並由救護車將顏男送往醫院急救，但因傷勢過重仍宣告不治。警方已派員到醫院，經對顏男進行抽血，其換算呼氣酒精濃度高達0.71mg/l，事發原因將有待調閱附近監視器釐清。