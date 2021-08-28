北二高南下111K轎車撞休旅3傷　封閉3車道！後方大塞

▲白色休旅車因撞擊力道大，造成嚴住毀損，車上乘客、駕駛共3人送醫後已無大礙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

北二高南下111.6K下午發生一起碰撞車禍，2台自小客車在行駛間發生擦撞，其中一台白色小客車車頭毀損嚴重，駕駛、乘客等3人皆受輕傷，目前警方正在調查整起事故發生原因。而車禍一度封閉3車道，也造成後方大塞車。

消防局表示，今日下午2時許接獲民眾報案，北二高南下111.6公里有2台自小客車發生碰撞，消防人員抵達現場時3名傷者中的駕駛及後座乘客已自行脫困，副駕駛則由消防人員使用破壞器材協助脫困。

▲小客車僅保險桿損壞較嚴重，駕駛及乘客均無大礙。

3名傷者皆意識清楚、生命徵象穩定，分別由救護車送往醫院救治，另一台小客車的駕駛、副駕駛也受輕傷並自行脫困，目前警方正在調查整起事故發生原因。

據了解，兩車發生碰撞後，其中一台休旅車損傷嚴重，車頭嚴重變形、右前方車輪也整個翻出，副駕駛座則因天花板及車門扭曲夾縮，造成副駕駛受困車內，最後出動破壞機具才順利脫困，所幸車上3人均無大礙，而小轎車可能因撞擊力道較小，僅有保險桿損壞，駕駛、乘客也都自行脫困成功。

▲休旅車上副駕駛經由消防人員協助脫困成功。

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