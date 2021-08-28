女師車禍喪2子么兒手輾碎　雲林縣府設救助專戶！喪葬費他們全包

▲林姓教師27日在雲林縣水林鄉發生一起重大車禍，造成車上的三名幼子，2死1截肢的悲劇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、唐詠絮、林冠吟／雲林報導

雲林縣一名林姓教師，丈夫去年底去世後，便獨自一人撫養3名幼子與年邁老母，未料卻在27日載著3個兒子參加活動的路上，遭遇橫禍，2子當場被拋飛車外慘死，9歲的幼子右前臂也須截肢治療。消息一出，雲林縣府社會處28日也設立救助專戶，立委蘇治芬也響應捐出6萬元，公所除承諾要為林女加薪外，雲林夜市慈愛會也承諾，將協助全部的安葬費用，希望林女可以安心養病。

林姓教師在水林鄉幼兒園任教16年，是園區的資深員工，不過卻因為其為臨時雇員，月薪僅有2萬8，去年底丈夫因病過世後，林女用微薄的薪水，獨自養活3名幼子和年邁的老母。28日她開車帶著3個兒子參加活動，未料卻在路上遭遇橫禍，2個兒子當場拋飛車外慘死，9歲的幼子右前臂粉碎性骨折，須截肢治療，林女鼻樑骨骨折，臉部多處撕裂傷，所幸2人目前意識清醒，生命徵象穩定。

▲林女的兩個兒子當場拋飛車外身亡，9歲的幼子因右前臂粉碎性骨折，須截肢治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲林女在水林鄉幼兒園擔任教保員長達16年，鄉公所也承諾，會設法將林女的薪資由28K提高至34K。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消息一出，各方愛心如潮，雲林縣長張麗善第一時間趕往慰問，也在臉書發文致意，並指示社會處設立救助專戶。立委蘇治芬捐出6萬元響應，希望林女未來在面對殘酷的現實和命運時，也能感受到社會的溫暖。

社服處表示，林女才剛經歷喪夫之痛，縱有再堅強的意志，也難承受2子驟逝和幼子截肢的命運，期望能以有力的雙手，助林女度過難關，盡快恢復正常生活。同時也號召民眾，若有餘力，可以利用「031-000000000」的專案帳戶，同時註明捐給「水林鄉林怡秀」，讓林女可以安心養病，照顧幼子。

▲雲林社服處設立救助專戶，希望林女在面對殘酷現實的同時，也能感受到社會的溫暖。（圖／雲林縣府提供）



而長期幫助弱勢團體的雲林縣夜市慈愛會發起人之一，綽號「眼鏡」的陳鴻榮，也允諾將全部包辦所有的喪葬費用，同時指出若有民眾也希望可以盡一份心力，可以利用慈愛會劃撥專線「22836651」帳號，並在後方註記，慈愛會將以專款專用的方式，同時造冊捐款人員明細，預計將在9月2日送達善款。

▲雲林夜市慈愛會發起人陳鴻榮承諾，將會全數包辦喪葬費費用。（圖／翻攝自陳鴻榮臉書）



除此之外，林女所任職的水林鄉公所也將設法將林女的薪資提高至34K，全力協助其重建家園，期盼林女可以早日走出傷痛，回到工作崗位，恢復正常生活。