▲新北三寶「甘藷」2道簡易料理，夏日午茶健康清爽新選擇。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北三寶「甘藷」含有豐富膳食纖維、胡蘿蔔素、維生素及鈣質等各種營養素，更是時下最夯低GI（升糖指數）食物。每年8至9月為新北甘藷產季，此時出產的甘藷碩大肥美，帶有濃郁甘藷香氣，農業局向各位介紹冰烤甘藷、甘藷牛奶冰砂2道簡易料理。

農業局表示，想必各位都想烤出鬆軟綿密「烤甘藷」，其實只要放入烤箱前，先將甘藷在冷凍庫冰鎮45分鐘，讓甘藷內部水分結冰膨脹，破壞纖維並擠出空氣，不僅可以縮短烘烤時間，還可以軟化甘藷肉質，之後包上錫箔紙烤至熟透，並用餘溫再悶10分鐘，鬆綿香軟又富含蜜汁的烤甘藷就完成，可以選擇趁熱吃或放入冰箱，享受如冰淇淋般的冰烤甘藷。

▲甘藷牛奶冰砂。

另外，將製作完成的冰烤甘藷搗成泥，加入牛奶及冰塊打碎，上面再放上少許甘藷泥點綴，清爽的甘藷牛奶冰砂就完成了。炎炎夏日午後，來份冰冰涼涼的冰烤甘藷，搭配沁人心脾的甘藷牛奶冰砂，下午茶也可以低脂高蛋白健康無負擔！

農業局指出，想購買新北健康甘藷的朋友們，現在不用專程到產地北海岸購買，只要至農業局「美味農業得來速」網站及金山地區農會、三芝區農會網站訂購宅配，滿額即享免運費服務，新北市各農會超市也皆有販售。

農業局長李玟表示，農業局不僅協助農漁產品銷售，也關心市民朋友健康，除了建立新北小農鮮舖有機專櫃，專售新北小農有機蔬菜，也結合新北特色物產甘藷、綠竹筍、山藥成立「新北健康三寶」品牌，積極推廣吃在地、時當季理念，希望市民朋友都能吃的安心、吃得健康。

美麗最大的祕密

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