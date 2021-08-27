▲學童安全不能！新北211所國小「通學巷」改造全數完成。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，為打造學童安心、家長放心的通學環境，交通局自2019年4月起辦理「新北市通學巷改善計畫」，針對全市211所國小校園周邊通學環境卯足全力進行大改造，在下周開學日前提前達標！

交通局長鍾鳴時27日下午前往萬里區視察野柳國小通學巷改善工程，並實際操作標線劃設；「學童的安全不能等！」他說，交通局經過3年的努力，不斷的與學校、居民及相關單位討論，2019年完成40所國小通學巷、2020年完成90所，原預訂2021年底前要再完成81所，則在今天提前完成通學巷改善計畫的最後一塊拼圖「我們做到了！」

▲新北市交通局2019年完成40所國小通學巷、2020年完成90所，原預訂2021年底前要再完成81所。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，新北市2019年兒童交通事故死傷人數為859人，其中有90.6%非兒童本身為案件主要肇責，而這些案件的主要肇事原因多為駕駛人未注意車前狀況導致，因此交通局透過高辨識度的新式標誌、標線設置，來加強國小周邊警示。

林昭賢說，為了學童上下學的安全，交通局不斷與各國小討論，請國小提供改善需求，並配合養護工程處通學廊道計畫，針對各校的通學路線、道路及環境條件等，擬定基本型、速度管理型、人行安全型、通學管制型及科技管理型等5大類的通學巷改善計畫，3年共投入了超過3000萬元的經費，為各校打造了客製化的通學環境。

▲27日提前完成「通學巷」改善計畫，最後一塊拼圖「我們做到了！」

林昭賢指出，其中在板橋區莒光國小、蘆洲區忠義國小及三重區集美國小等3校通學巷設置科技管理設備，取締管制特定時段違規進入通學巷的車輛，提高行人及孩童的用路安全，成效良好；警察局也將自9月1日起為期2週針對各級學校學（幼）童上、下學時段加強違交通違規取締。

鍾鳴時表示，安全是交通管制措施最重要的目標，尤其對學童安全的防護更要嚴正以待，透過「新北市通學巷弄改善計畫」的打造，一同來強化學童安全，讓孩子們在新學期開學時，能有安全到校、安心回家的路。

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