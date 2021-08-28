一張照讓阿富汗女孩爆紅！　逃離塔利班「高興到飛起來」暖哭網友

▲阿富汗難民女孩（左）隨家人撤離至比利時，下機後的一張照片讓她在全球爆紅。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

西方國家撤離阿富汗期限將至，許多曾協助外國部隊或政府單位的阿富汗人，即使擁有證明文件也可能因為受塔利班威脅、審核愈趨嚴格等阻礙，被迫留在當地。然而，一名阿富汗小女孩幸運搭機撤離，當她終於踏上和平之地時，不禁興奮地飛跳起來，而她這張機場照也在短時間內傳遍全球。

根據《獨立報》報導，這張由路透社攝影師Johanna Geron所拍攝的照片中，一名阿富汗的小女孩穿著黃色衣服，和家人一起從喀布爾搭上軍機撤離至比利時， 25日終於降落梅爾斯布魯克（Melsbroek）軍用機場，當她提著小包走下飛機後，既開心又興奮的心情，讓她不禁邊走邊跳了起來。許多網友看見這一幕表示，這真的是阿富汗危機中最溫暖人心的一刻。

▲阿富汗喀布爾機場外8月26日聚集大批民眾向美軍出示他們手中的文件，希望能搭上撤離班機。

報導稱，比利時目前已經結束撤離行動，共約有1400人成功疏散至境內，包含這張照片中的小女孩和她的家人。比利時前首相伏思達（Guy Verhofstadt）也在推特分享這張照片並表示，「這就是我們保護難民後的收穫，女孩，歡迎來到比利時！」

▲一個阿富汗難民家庭27日抵達維吉尼亞州杜勒斯機場。

路透報導，匿名美國官員透露，最近幾周，美國政府已被托管大約30名無人陪伴的兒童，這些孩子在沒有父母或合法監護人的情況下抵達喀布爾機場，並在入境美國後被轉交給衛生公眾服務部（HHS）的難民辦公室，截至26日仍有24名兒童未被家人帶回，留在有照顧阿富汗兒童經驗的避難所。自14日以來，美國已空輸約10.5萬人離開阿富汗，其中包含美國公民、阿富汗及外國公民。

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