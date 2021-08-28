留給塔利班？英大使館忙撤離　滿地「阿富汗員工名單」沒銷毀

▲ 從喀布爾機場撤離的阿富汗人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻陷阿富汗，據報美國官員將一份預計撤出的人員名單提供塔利班，確保他們順利進入機場，卻招來各界指責，這可能淪為塔利班的追殺名單。而英國竟也傳出大使館人員匆忙撤離時，不慎將為使館工作的阿富汗人員名單遺留在辦公室內，極有可能落入塔利班手中。

喀布爾淪陷至今，各國外交人員陸續撤離，使館集中的區域成為空城。英國《泰晤士報》27日報導，塔利班攻勢過快，以至於使館人員撤出時沒能銷毀敏感文件。該報記者洛伊德（Anthony Loyd）進入空蕩蕩的英國駐喀布爾大使館，便看見7名阿富汗籍工作人員、求職者相關文件散落在地，包括1名主要員工的姓名與地址、其他員工的聯絡方式及申請口譯工作的求職者履歷及地址。

洛伊德撥打資料上的電話號碼，得知其中部分人員已經離開阿富汗，但仍有3名阿富汗員工及8名眷屬無法進到喀布爾機場，趕緊將這些資料提供英國外交部。外交部發言人對《泰晤士報》提供的資訊表示感謝，將努力確保這3個家庭的安全。但該報指出，至少2名求職者目前仍狀況不明。

英國外交部宣稱，使館撤離期間，他們盡一切努力銷毀敏感資料，但拒絕說明上述文件為何被留下。國防大臣華萊士（Ben Wallace）坦承，這些文件顯然沒有妥善保管，首相強生（Boris Johnson）將進一步了解此事。下議院外交事務委員會也表示，將調查英國外交官為何將文件遺落。

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