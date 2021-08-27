她一覺醒來「腫成豬頭」！左臉變形　醫一看傻眼：眼睛被螞蟻入侵

▲洪姓女子左眼被小螞蟻鑽入侵，造成眼睛紅腫睜不開，左臉變形，醫師夾出「兇手」小螞蟻。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

時序入秋，「秋老虎」讓氣溫居高不下，各類昆蟲活動力仍旺，台南有一名50多歲洪姓女子，睡覺時被螞蟻入侵左眼，一覺醒來眼睛痛得差點張不開，且發炎紅腫，讓左臉像「豬頭妹」，經前往眼科就醫，醫師夾出1隻「螞蟻」，幸好沒有傷及眼球角膜，讓洪女飽受驚嚇。

據了解，該名洪姓女子日前在睡夢中左眼突然感覺灼熱刺痛，當時因很睏，反射性眨眼後又昏昏睡去，但一早醒來，左眼痛得張不開，眼睛整個腫起來，又紅又腫，讓左臉腫得像「豬頭」。

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經前往眼科診所就醫，醫師小心翼翼用細夾子夾出「異物」，定睛一看原來是1隻小螞蟻入侵左眼，造成眼睛發炎感染，眼睛有強烈過敏反應，幸好螞蟻「屍體」未斷裂，也未傷及眼球角膜，但這也讓洪女飽受驚嚇。

據台北市立聯合醫院陽明院區眼科張延瑞主任指出，很多人騎機車或腳踏車時，並沒有將面罩蓋下，到眼科檢查時眼中充滿細砂和雜質。昆蟲掉入或侵入也時有所聞，大部分都會被淚水沖出，昆蟲進入眼部，常會在臉底被分泌物黏住，但也可能鑽過眼角膜，甚至可能進入虹膜和睫狀肌等更深部的眼球構造，引起節結性眼炎。騎乘機車和腳踏車，要將臉罩蓋好，或戴大鏡面的護目鏡，尤其在早晨或傍晚這些飛蟲最活躍的時段。若有飛沙異物或蟲蟲跑進眼睛裡，最好不要用手去揉，以免刮傷角膜，並且要儘速就醫。

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