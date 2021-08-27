防非洲豬瘟攻台！9月禁廚餘養豬　環保署籲：剩食瀝乾再丟

▲高雄市查獲路竹區違法使用廚餘的養豬場，廚餘已由環保局清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者崔至雲／台北報導

為防杜非洲豬瘟攻入台灣，農委會宣布禁用廚餘養豬一個月，環保署除邀集各縣市環保局召開應變會議預為因應，也呼籲民眾進行惜食減量、剩食打包不浪費，並將廚餘瀝乾後再排出，以減量並減輕後端處理之負擔。另外針對不明來源的肉品要丟到垃圾車，不要丟到廚餘桶。

非洲豬瘟災害應變中心今（27日）召開記者會指出，越南走私肉品查緝案截至8月26日，警政單位已清查上中下游通路，累計共5317處。相關單位送至家衛所檢驗共81件，其中PCR陽性10件，比例高達10%。為防堵非洲豬瘟藉由廚餘進入養豬場，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，違者最重裁罰300萬元。

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環保署指出，已與各縣市討論防疫期間如何確保民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位的廚餘不受影響，完備廚餘去化應變措施，並由環保署及各縣市環保局建立單一服務窗口。

環保署指出，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式。此外，廚餘清運業者（含合法廚餘養豬場）也可維持原辦理的方式，將收受的廚餘「免費」送到各地方環保機關指定之地點。各地方環保機關將於29日前，將指定地點通知廚餘清運業者與養豬場。

環保署提到，若有餐廳、機關學校本來委託的對象因故不再收受廚餘，可到環保署網站，查詢合法廚餘清運業者名單，或併同交給本來垃圾清除的業者一併清除。

環保署提醒，請民眾、餐廳、機關學校配合將廚餘瀝乾、分類及惜食減量剩食打包；在此疫情期間切勿把來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。希望藉由政府、業者與民眾一起努力守住全台養豬場的最後一道防線。