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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日執政黨2+2會談首登場　學者曝觀察重點在「準官方層級」

▲台、日執政黨首次「2+2」視訊會議。（圖／翻攝日本自民黨參議員佐藤正久推特）

▲台灣、日本執政黨首次「2+2」視訊會議。（圖／翻攝日本自民黨參議員佐藤正久推特）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨與日本自民黨舉辦「2+2安全對話」27日登場，聚焦經濟、國防安保議題，也對未來海巡交流樂觀其成，同時觸及台灣與日本在第三國或第三地合作。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，這場會議是由對外交國防政策有影響力的國會議員參與，可定位為「準官方」層級，且實質意義遠大於形式，將有助於台、日凝聚應對中國威脅的政治共識。

郭育仁指出，這場會議可定位為「準官方」層級，台日雙方都由對外交國防政策有影響力的國會議員代表出席，日本方面，與會的參議員佐藤正久是自民黨外交部會會長、大塚拓眾是自民黨國防部會會長，台灣方面則由長期關注外交及國防議題的羅致政、蔡適應為代表。

郭育仁分析，過去國民黨執政期間，國民黨和自民黨也曾有過政黨形式的對話，但當時是由國民黨提出，型態上是國會議員的政策意見交流，是形式重於實質；而這次台日執政黨「2+2安全對談」則是由自民黨主動發動，且交流人數非常少，日方的標題還是「台日外交防衛意見交流」，代表實質意義遠大於形式

此外，郭育仁以過去推動台日交流逾10年經驗觀察，過去日本對台日官員、國會議員交流的態度偏向謹慎保守，幾乎是「聞風不動」，但自今年2月中國開始實施允許中國海警局對外國船隻動武的《海警法》，在實質和法律層面改變現狀，引發日方強烈反彈，也是日本對中態度的關鍵轉折點。

郭育仁分析，隨著美中關係急遽惡化，日本在經貿、資安、軍事上明確感受到中國威脅，中國企圖改變東海、台海、南海的現狀，且台灣、日本在區域安全方面本來就是休戚與共；因此，從今年3月美日兩國在東京舉行「2+2」外交與防長部長級會談，表達對台海情勢的關切，加上7月「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議中，美國也鼓勵台日對話，都是促成台日執政黨「2+2安全對話」的原因。

對於「2+2安全對話」觸及第三國合作議題，郭育仁指出，美國、日本、印度和澳洲組成「四方安全對話」（Quad），再跨出去就是英國、法國、加拿大等國都獲邀參加的「Quad-Plus」會議，這說法代表美日有意將台灣加入「Quad-Plus」與他國互動。

郭育仁表示，「2+2安全對話」有助凝聚台灣和日本的政治共識，無論是提到應對中國威脅，以及參與國際組織、台積電設廠、海巡合作等，都可延伸出非常多實質議題

不過，面對日本將在今年10月舉行眾議院選舉，郭育仁指出，10月之後日本政治可能出現「大地震」，對自民黨來說，現在公開發展跟台灣的關係、對中國挑釁做出明確回應的政治成本應該是最低的，而若未來首相菅義偉順利連任，現在對台作法將不會改變，且預料台日關係深化會「越來越快」，但若是由前政調會會長岸田文雄出線，可能在操作面會變得更有技巧，例如試著不去激怒中國。

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