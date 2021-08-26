振興五倍券面額太大不利小商家　民進黨團喊話開放找零

▲民進黨團建議開放五倍券找零。（資料照／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院26日拍板振興五倍券政策，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，希望行政院開放五倍券找零，考慮小店家、小商家能夠運用的自由及方便度；民進黨立法院黨團書記長羅致政則說，期待行政部門有相關配套措施，才能把消費導向小攤販、小店家。而國發會主委龔明鑫已在政院院會中表示，尊重店家找零意願。

行政院26日拍板推出振興五倍券，其中面額最小為200元，且比照去年三倍券規定不能找零，引發部分攤商批評不好用。行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫說明，不可找零是要強調消費者「不能硬性要求商家一定要找零」，不過若商家基於便利性，願意在小額方面兌換，行政院也會尊重。

劉世芳受訪時表示，行政院推出振興五倍券，基本上面額跟去年的三倍券很類似，但是因為額度增加到5000元，所以才會面臨面額、紙張上的問題，民進黨立委還是一再反映地方上的意見，包括五倍券到底能不能夠找零，以及年紀較大的民眾，在數位支付操作上的困難。

劉世芳強調，數位支付對台灣的數位轉型有幫助，民進黨立委全力支持，但是在轉型的過程當中，也請行政院也要特別考慮，例如有中南部的小店家，或者是年紀比較大的人，在數位支付確實有操作上的困難，民進黨團樂見政務委員唐鳳要用高科技的方式協助，這些都是好事。

劉世芳也說，請行政院多考慮開放五倍券找零，以及未來在加碼方面，能夠考慮小店家、小商家能夠運用的自由及方便度，這樣才能讓在疫情期間受挫的旅遊業、餐飲業等得利，民進黨團會把相關的建議反應給行政院，請他們能夠多多參考。

羅致政則說，如果行政院沒有辦法立刻加印100元的振興券，也期待行政部門有相關的配套措施，才能夠把消費導向小攤販、小店家，不論是用其他的加碼方式或誘因，「這是應該可以做得到的」。

羅致政認為，電子支付當然最方便，因為沒有面額限制，但是在其他的作法上，也拜託行政部門能夠有具體的導引措施，讓政府特別希望照顧的小攤販、小店家因此有更大的受益。