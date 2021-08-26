費鴻泰嗆「很多冤魂會去找陳時中」　民進黨團：該道歉是對岸政府

▲國民黨團總召費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

高端疫苗近日開打，卻接連傳出猝死案例，國民黨立法院黨團總召費鴻泰26日表示，衛福部長陳時中應該向冤魂道歉。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政反批，中國政府利用各種方式阻擋台灣取得相關疫苗，「所以任何疫苗的延宕，該向冤魂道歉的，應該是對岸政府」。

國民黨團26日上午召開「離岸風電國產化狂跳票 超高躉售電價不動如山？」記者會，費鴻泰批評，倘若政府一開始沒有阻擋民間企業和團體購買BNT疫苗，現在面臨9月即將開學，學生、老師施打疫苗都不是問題，「陳時中先生，很多冤魂會去找你」。

對此，羅致政受訪時表示，很多國際媒體都已經清楚點出，阻擋台灣取得BNT疫苗的是對岸政府，中國政府用各種方式阻擋台灣取得相關疫苗，「所以任何疫苗的延宕，該向冤魂道歉的，應該是對岸政府」。

羅致政批評，費鴻泰對這些事情一句話都不說，反而要求政府道歉，真的是完全悖離事實，根本只是為了內部操作，甚至牽扯所有因為疫苗不如而染疫的人，幫中國開脫相當不足取。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則說，8月底、9月初陸續會有很多國際疫苗到貨，包括BNT、AZ、莫德納都有可能在期盼中抵台，解決現在疫苗數目比較不足的地方，未來的供應鏈會越來越穩定，這點國人都非常清楚。

劉世芳指出，全世界所有的國家跟政黨都知道，台灣如果要購買BNT疫苗，最大的阻力是來自北京、中國政府，如果可以有效地說服中國政府，不要用政治上的阻力阻止台灣買BNT疫苗，這當然是國民之福，但是國民黨反過來質疑執政黨購買疫苗不利，這是邏輯錯亂的問題。

劉世芳強調，疫苗就是戰略物資，民進黨團支持國產疫苗的生產，同時也也支持國際疫苗的採購，透過公私兩方面的團體一起協力、團結防疫，讓疫苗進口的來源供應穩定，這才是正辦，而不是用這樣子吐口水的方式。