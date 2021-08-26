民進黨團批國民黨邏輯錯亂　「爽吃美牛卻提美豬公投」

▲民進黨團批評國民黨「一方面反美豬，一方面卻又大吃美牛」。（資料照／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳26日表示，最近一兩週以來，國民黨相關人士紛紛吃起牛肉麵，「國民黨爽爽吃美牛，卻提出美豬公投」，這樣的雙重標準是為反而反；民進黨立法院黨團書記長羅致政則說，國民黨一方面反美豬，一方面卻又大吃美牛，代表他們的邏輯錯亂、立場矛盾。

民進黨立法院黨團26日上午召開「吃美牛反美豬，國民黨搞雙標」線上記者會，與會者包括劉世芳、羅致政、民進黨立委洪申翰等人。

劉世芳表示，最近一兩週以來，國民黨相關人士紛紛吃起牛肉麵，包括未來可能的黨主席、現任黨主席、立法院黨團總召及黨公職幹部，甚至包括戰鬥藍幾乎都在吃美牛，讓民進黨團不禁懷疑，「國民黨爽爽吃美牛，卻提出美豬公投」。

劉世芳認為，這樣的雙重標準是為反而反，公投已經被國民黨的黨主席選舉內部化、變成內鬥，不管國民黨是雙重標準還是三重標準，民進黨團覺得非常遺憾，沒辦法為公共政策做最好的辯論。

劉世芳指出，根據食藥署的肉品儀表板，美國進口的豬肉到目前為止，萊克多巴胺檢出的批數仍然是零批，農委會及衛福部對於怎麼樣好好把關，都有盡到應盡的責任，國民黨千萬不要把公投議題，內化成黨主席選舉的內鬥。

羅致政表示，國民黨現在開始啟動反美豬公投，這是一個公共政策的辯論，民進黨團希望可以理性討論，但是國民黨一方面將其變成黨主席的參選議題，甚至走向深藍、極端的議題，但是另一方面又展現雙標，一方面反美豬，一方面大吃美牛，代表他們的邏輯錯亂、立場矛盾。

羅致政批評，國民黨一方面大吃美牛，一方面大力反美豬，只是反映他們根本不在意相關肉品進口的議題，反而只在意內部的黨主席競爭，把公投議題當成操作的工具跟手段，甚至被相關人士當成鬥爭的議題。