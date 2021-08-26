危險！8女孩雨天大街騎溜滑板　自稱「孩子的老師」網友聲援挨轟

記者高堂堯／南投報導

南投出現極限運動賽道？竹山鎮街頭近日下午雨後出現一群孩子以坐姿溜滑板、撐著雨傘，從馬路邊魚貫而過，讓汽機車駕駛和當地民眾都傻眼不已，有人看不下去拍照後PO上臉書社團直呼：「會不會太危險了！」而自稱這些孩子老師的蔡姓網友回應「奧運已新增滑板項目」、「女子銅牌得主才13歲」，更引發論戰；警方表示在交通要道嬉戲相當危險且恐違法規，應加以避免。

▲南投竹山鎮街頭出現幾名孩子坐乘滑板溜過的驚險畫面。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山鎮街頭出現幾名孩子坐乘滑板溜過的驚險畫面。（圖／翻攝臉書「竹山人聊天室」）

有網友日前在「竹山人聊天室」臉書社團PO出照片，顯示幾名孩子打著傘在雨後濕滑的馬路和汽機車陣邊，坐在滑板車上用雙腳施力、呈車隊狀向前行進，抱怨道「靠妖咧！差點撞上去！」網友頓時一遍譁然。

也有周邊店家監視錄影畫面也清楚拍下共8名約莫國小年紀的女孩通過的身影，排頭的1位溜滑板車、其他7人坐乘滑板，有人沒拿傘，還有2人「雙載」坐乘同一部滑板。

而有一名自稱「小孩的老師」的蔡姓網友回文，強調孩子不是在玩，而是使用滑板當交通工具，如同騎單車可以立刻停下且不會翻車，不認為有多危險；他也指今年奧運已新增滑板項目，奪銅的女子選手Sky Brown年僅13歲，而滑板運動興起就是從「街滑」朝極限運動發展出來的，道路路權也應以行人為優先、無碳的單車和滑板次之，最後才是汽機車。

▲▼南投竹山鎮街頭出現幾名孩子坐乘滑板溜過的驚險畫面。（圖／記者高堂堯翻攝）

蔡姓網友的說法引發眾多網友撻伐，認為他不負責任，應在適合的地點、用正確的方式進行滑板運動，也有很多人歪樓表示：「看來竹山要再弄一個極限運動公園了！」

竹山警分局指出，依據《道路交通管理處罰條例》第18條第4項第1款明定，行人在交通要道任意追逐、奔跑、嬉戲，可處以300元罰鍰，蔡姓網友是否帶領學童而有違規行為，將依據現場狀況認定；警方呼籲，在馬路上使用滑板不容易控制方向、易生交通事故，為免造成危險，應避免從事這些活動。



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