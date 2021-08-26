打高端後猝死「2人主動脈剝離」　醫分析無關連性：血壓高可暫緩接種

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗開打4天已經通報4起接種後死亡不良事件，其中2件研判死因是主動脈剝離，感染科與心臟內科專家都認為，主動脈剝離與接種疫苗在學理上無關連性，只是發生時序先後；不過醫師也建議，如果血壓控制不佳者建議暫緩打疫苗，可以等數值恢復再行接種。





▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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高端疫苗接種後不良事件當中有4起死亡，其中1例完成解剖，是第一個通報死亡的桃園市陸姓作家，研判為主動脈剝離合併心包膜炎，急速引起血壓降低休克過世；另一例基隆市40多歲女性，經電腦斷層診斷應該也是主動脈剝離，且剝離的範圍很大，破裂到心包膜，導致心包膜大量積血，讓心臟沒辦法揮發正常功能，經搶救仍不幸死亡。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍受訪表示，主動脈剝離大部分和先天性血管結締組織的健康狀態有關。如果結締組織不健康，血管內膜、中膜層管壁撥裂，血壓太高就會破裂，一發生可能都很難救回來。

黃建龍指出，包含馬凡氏症候群或者家族有主動脈剝離病史，本身基因問題造成血管內膜不健康者都是高風險族群；而本身有高血壓者，若後天沒有積極控制血壓，血管內膜一直承受高壓，久了也會導致主動脈剝離問題。至於意外撞傷造成，外力劇烈撞擊造成主動脈剝離，則是另一種狀況。

黃建龍強調，學界目前不認為主動脈剝離與接種疫苗有關連性，主動脈剝離通常有潛在原因，需要一段時間，打疫苗之後發生，只能說剛好在此時發作，兩者不一定是致病因果關係。

中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬也表示，疫苗與主動脈剝離理論上沒有關連性，只是剛好接種之後發生，是很不幸的事情。黃高彬指出，若要說關連性，必須去觀察預期值，主動脈剝離病例有沒有因為接種疫苗而增加，才能說有統計上的關連。

黃建龍提醒，本身有心血管疾病、三高者，是新冠肺炎重症高風險族群，一旦感染比一般人容易重症，不要因為這些消息影響而不去打疫苗。不過，如果本身血壓控制不好、血糖太高的人，建議稍等數日，等數值穩定之後再接種。

黃高彬則建議，如果接種疫苗前幾天覺得身體狀況不是很好，就不要去打，例如頭痛、特別疲憊、沒有睡飽，突然覺得喘不過氣，或者胸背疼痛、腹痛、走路有氣無力、食慾不佳、精神無法集中等，都可以先暫緩。

黃高彬解釋，頭不舒服有可能是腦部血栓警訊，前胸後背痛友肺部血栓、主動脈剝離可能性，肚子痛要當心腹部血栓、走路無力可能深部靜脈血栓等前兆，應該先評估身體狀況，避免與打疫苗混淆。