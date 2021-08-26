　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打高端後猝死「2人主動脈剝離」　醫分析無關連性：血壓高可暫緩接種

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗開打4天已經通報4起接種後死亡不良事件，其中2件研判死因是主動脈剝離，感染科與心臟內科專家都認為，主動脈剝離與接種疫苗在學理上無關連性，只是發生時序先後；不過醫師也建議，如果血壓控制不佳者建議暫緩打疫苗，可以等數值恢復再行接種。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高端疫苗接種後不良事件當中有4起死亡，其中1例完成解剖，是第一個通報死亡的桃園市陸姓作家，研判為主動脈剝離合併心包膜炎，急速引起血壓降低休克過世；另一例基隆市40多歲女性，經電腦斷層診斷應該也是主動脈剝離，且剝離的範圍很大，破裂到心包膜，導致心包膜大量積血，讓心臟沒辦法揮發正常功能，經搶救仍不幸死亡。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍受訪表示，主動脈剝離大部分和先天性血管結締組織的健康狀態有關。如果結締組織不健康，血管內膜、中膜層管壁撥裂，血壓太高就會破裂，一發生可能都很難救回來。

黃建龍指出，包含馬凡氏症候群或者家族有主動脈剝離病史，本身基因問題造成血管內膜不健康者都是高風險族群；而本身有高血壓者，若後天沒有積極控制血壓，血管內膜一直承受高壓，久了也會導致主動脈剝離問題。至於意外撞傷造成，外力劇烈撞擊造成主動脈剝離，則是另一種狀況。

黃建龍強調，學界目前不認為主動脈剝離與接種疫苗有關連性，主動脈剝離通常有潛在原因，需要一段時間，打疫苗之後發生，只能說剛好在此時發作，兩者不一定是致病因果關係。

中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬也表示，疫苗與主動脈剝離理論上沒有關連性，只是剛好接種之後發生，是很不幸的事情。黃高彬指出，若要說關連性，必須去觀察預期值，主動脈剝離病例有沒有因為接種疫苗而增加，才能說有統計上的關連。

黃建龍提醒，本身有心血管疾病、三高者，是新冠肺炎重症高風險族群，一旦感染比一般人容易重症，不要因為這些消息影響而不去打疫苗。不過，如果本身血壓控制不好、血糖太高的人，建議稍等數日，等數值穩定之後再接種。

黃高彬則建議，如果接種疫苗前幾天覺得身體狀況不是很好，就不要去打，例如頭痛、特別疲憊、沒有睡飽，突然覺得喘不過氣，或者胸背疼痛、腹痛、走路有氣無力、食慾不佳、精神無法集中等，都可以先暫緩。

黃高彬解釋，頭不舒服有可能是腦部血栓警訊，前胸後背痛友肺部血栓、主動脈剝離可能性，肚子痛要當心腹部血栓、走路無力可能深部靜脈血栓等前兆，應該先評估身體狀況，避免與打疫苗混淆。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
空姐送錯頭等艙餐點！　男星下機前留信…她一看感動了
「6÷2（1+2）」竟算出2種答案！　專家曝正確算法
東帕桌球傳捷報！蔡英文恭喜盧碧春、程銘志晉級8強
他擅離居檢房被罰10萬！怕限制出國秒付清
吃熱食前「7類塑膠編號」一圖看懂！營養師：這號碼恐致癌
撿屍爛醉妹「當街狂摸」！變態大叔手伸私處猥褻　恐怖畫面曝光
打高端後猝死2人主動脈剝離　醫分析：有「這症狀」可暫緩接種
男主持被挖「魔爪伸向韓團女偶像」　激烈反應瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擅離居檢房被罰10萬！他拒繳霸氣喊：可以坐牢　怕限制出國秒付清

好食券被嫌！攤商收數位券「需先花錢裝儀器」嘆：太短期了吧

非洲豬瘟荷葉肉　貨源布袋直播盤商！扣百顆「越南肉包」急送驗

打高端後猝死「2人主動脈剝離」　醫分析無關連性：血壓高可暫緩接種

26.5萬劑自購AZ疫苗　明中午韓國空運抵台

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

接種高端爆4猝死！高雄診所「爽約率攀升」：改變心意等莫德納

防堵非洲豬瘟「禁廚餘餵食1個月」　桃園協調166家養豬戶改餵飼料

桃園男打高端死亡「遭增重40KG」　莊人祥：目測體重非故意

防堵非洲豬瘟　新竹縣停止廚餘養豬一個月！改餵飼料補助差價

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

擅離居檢房被罰10萬！他拒繳霸氣喊：可以坐牢　怕限制出國秒付清

好食券被嫌！攤商收數位券「需先花錢裝儀器」嘆：太短期了吧

非洲豬瘟荷葉肉　貨源布袋直播盤商！扣百顆「越南肉包」急送驗

打高端後猝死「2人主動脈剝離」　醫分析無關連性：血壓高可暫緩接種

26.5萬劑自購AZ疫苗　明中午韓國空運抵台

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

接種高端爆4猝死！高雄診所「爽約率攀升」：改變心意等莫德納

防堵非洲豬瘟「禁廚餘餵食1個月」　桃園協調166家養豬戶改餵飼料

桃園男打高端死亡「遭增重40KG」　莊人祥：目測體重非故意

防堵非洲豬瘟　新竹縣停止廚餘養豬一個月！改餵飼料補助差價

張恒微博慘遭禁言！爆料鄭爽代孕+陰陽合約…官司還在打被消音

喵身「完美貼合」屋頂成液體　他見謎之睡姿笑：融化了

金秀賢被打一巴掌？帥臉賣萌狂吸124萬人按讚　其實偷偷在炫錶

朱育賢2分砲　樂天16比2領先味全

光寶科總座邱森彬：越南廠二期明年開工　擬生產網通設備為主

東帕桌球捷報！　蔡英文恭喜盧碧春、程銘志晉級8強、田曉雯2連勝

簡沛恩酒量差「一杯就倒」　打斷閨蜜狂歡隔天被圍剿

阿富汗天后曝搭美軍機「恐怖逃亡」過程　士兵一句sorry　讓她絕望

太妍撞衫Lisa晚了三個月！　「美胸」對尬「螞蟻腰」難分勝負

落實普惠金融！華南銀攜手中壽　捐助微型保險

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

農遊券樣張曝光！數量、面額一次看

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

高端爆4死！一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」

全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理

更多熱門

相關新聞

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

一輛紅牌重機26日上午7點多行經北宜公路33.8公里處（往新店方向），轉彎失控衝到對向撞上水泥預拌車，騎士再彈到另一部水泥預拌車底，卡在車輪慘遭拖行數公尺，滿地血肉慘死，死者是知名燒臘店「東門鴨莊」40歲少東陳載聞。恐怖車禍畫面在稍早曝光，詳細車禍原因，仍待警方調查。

診所「爽約率升」　變心等莫德納

診所「爽約率升」　變心等莫德納

獨／縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

獨／縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

男打高端猝死　妻：他被指揮中心增40kg

男打高端猝死　妻：他被指揮中心增40kg

害死154隻貓「主嫌正面照曝」！

害死154隻貓「主嫌正面照曝」！

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

館長打高端過一天　曝身體狀況

男主持人錄影「起生理反應」！

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面