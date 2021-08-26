快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝

記者陳雕文／新北報導

一輛紅牌重機26日上午7點多行經北宜公路33.8公里處（往新店方向），轉彎失控衝到對向撞上水泥預拌車，騎士再彈到另一部水泥預拌車底，卡在車輪慘遭拖行數公尺，滿地血肉慘死，死者是知名燒臘店「東門鴨莊」40歲少東陳載聞。恐怖車禍畫面在稍早曝光，詳細車禍原因，仍待警方調查。

▲北宜公路今上午發生死亡車禍，現查出死者是東門鴨莊少東陳載聞。（圖／記者陳雕文翻攝）

從行車畫面可見，陳男騎乘紅牌重機轉彎時，先是衝撞對向第一台的水泥預拌車後倒地滑行，再遭第二台水泥預拌車輾壓拖行數公尺；警消獲報到場，驚見陳男的雙腿皮開肉綻，卡在水泥預拌車的右前輪，車底盤都是騎士的血肉，場面怵目驚心。惟經搶救後，陳男仍是宣告不治。

▲車禍畫面曝光！重機撞上第一輛水泥預拌車後噴飛，左紅圈為重機，右紅圈為飛向第二輛水泥預拌車的陳載聞。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，陳載聞24歲自澳洲西雪梨大學飯店管理系畢業後，返台先後擔任過青年旅社主任、美式連鎖潛艇堡店經理，接著曾與母親開日本料理店，後來赴台中向父親學習製作燒臘，直到28歲，他開始接掌經營「東門鴨莊」，成功將老店翻轉，因而聲名大噪，吸引不少饕客前來。