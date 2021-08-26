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獨／看到胡志明就開槍！縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

記者黃宥寧／桃園報導

針對非洲豬瘟病毒走私肉品案，警政署連續幾日展開防範行動，某縣府聯合稽查發現6處販售疑似來自越南走私不明的肉品超過46公斤送驗。當中1塊台灣製造的「胡志明火腿」也被查扣並主動提供媒報導，致使遭誤會產地為越南，更讓製造商老闆氣到跳腳！高老闆拿出合格檢驗書秀給《東森新媒體ETtoday》無奈表示，這起烏龍讓訂單比前陣子疫情還慘。

▲▼ 合格豬 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲遭烏龍查扣而被誤會豬肉來源為越南進口的「胡志明火腿」，製造商高老闆心痛直呼：訂單一夕間比疫情期間還慘 。（圖／記者黃宥寧攝）

高老闆指出，這幾日針對非洲豬瘟病毒走私案讓許多商家如驚弓之鳥，但他始終老神在在，因為店家火腿都是自己從台中肉品市場批貨，再帶回桃園工廠進行加工製造，但沒想到這次卻「躺著也中槍」。

▲▼胡志明商店 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲高老闆拿出多張從台中市大安區肉品市場毛豬成交傳票 。（圖／記者黃宥寧攝）

高老闆向記者表示，25日某警方及衛生局查扣的走私冷凍豬肉生肉中，當中1件竟出現自家合格火腿產品。「我整晚電話接不停」，他語帶委屈與抱怨表示，都還沒看到新聞電話就接不停，下游廠商劈頭就問「你家火腿是越南來的，是不合格的嗎？」他這下才發現事態嚴重，只好費盡唇舌不斷澄清。

高老闆帶著記者進入他店家後方的加工區，他解釋火腿都是新鮮製作。他也娓娓道來，為了學習製作道地越南火腿，5年前遠赴越南取經學習，機器也是從當地進口，除了這兩樣，火腿絕對是Made in Taiwan。

▼店家後方為火腿的加工區 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼胡志明商店 。（圖／記者黃宥寧攝）

老闆語重心長訴苦，無緣無故被誤會是含非洲豬瘟的食品，建立多年的信譽遭質疑，連生計也連帶受到影響，面對這樣的誤會一定要反應。「誤會讓生意比之前疫情還要不好」他解釋因為火腿是冷凍食品，在疫情期間訂單都是不錯表現，結果烏龍新聞一出，讓他生意比前陣子疫情還慘。

他最後強調，是誤會一定告訴給消費者和廠商，也希望能還給自己店家一個清白，不要看見「胡志明」這黑影就開槍，更不能讓多年努力累積的商譽，被一個烏龍全都遭瓦解。

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