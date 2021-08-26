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五倍券「八大加碼券」懶人包！瘋狂9連combo　一次全中可拿10488元

▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲因去年的三倍券大成功，行政院拍板五倍券將於10月登場。（資料照／記者劉維榛攝）

記者許力方／台北報導

行政院拍板「振興五倍券」方案，紙本、數位券併行，院長蘇貞昌表示，政府祭出最大誠意及經費預算，民眾不用付1000元就能獲5000元的五倍券。預計9月下旬透過官網或超商等管道預約，10月上旬就可領取使用，期限至明年4月底。另外還能抽籤1300萬份八大加碼券，包括藝fun券、動滋券、好食券、國旅券等，總計全部中籤有5488元，加上五倍券，最高可領1萬488元。

●五倍券：
對象－全民皆不須支付1000元就可領券，領取範圍跟去年一樣，中華民國國民於4月30日前出生、永久居留權的外籍人士都可領取。

時間－9月下旬登記預約，分為紙本券預訂和數位券綁定，並在10上旬領取使用，使用期限到明年(111年)4月30日。

登記管道－數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預定與紙本預約。其中「數位個人綁定」方面，可透過數位支付、業者網頁或APP；而數位共同綁定與紙本預定部分，可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。紙本預約，須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

面額－3張1000元、2張500元、5張200元，且無法找零，至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

用在哪－全國實體店家、攤商都可使用；在電商部分，行政院表示，由於這次振興工作，是要振興國內經濟，所以依然排除國外電商，但對於國內大型綜合電商，若營業額達到一定規模以上，這段期間營收明顯成長的，會列出不適用五倍券電商名單。

一、 藝fun券：
文化部加碼發行藝FUN券，目前規劃每份面額與去年相同600元，總共300萬份，較去年多出25萬份，數位和紙本券都有。

▲▼各部會加碼振興券規劃（圖／曾梓倩製）

▲八大加碼券懶人包。（圖／曾梓倩製）

二、 動滋券：
體育署同樣加碼發行動滋券，初步規劃推出200萬張500元面額，細節則還未確定。

三、 農遊券：
農委會加碼的農遊券，面額將提高到888元，預計自10月至明年4月期間都可使用，可至農委會輔導10大類領域消費，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，再送出58萬張農遊券，以刺激年節消費。

四、 客庄券：
客家委員會再次推出客庄券，預計發出40萬份，面額500元，雖然相較去年面額800元減少，不過份數上比去年28萬多了12萬份。預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區作業，激勵民眾製客庄消費，至少有2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區零售商店等在地店家。

五、 好食券：
經濟部也推出好食券，針對疫情重創的餐飲、糕餅、市場及夜市攤商給予加碼，綁定五倍券消費達一定金額以上，就有機會獲得500元的好食券回饋，並將開放家戶「集資」使用，最多可合資5份。

六、 國旅券：
交通部觀光局證實，將推出1000元的國旅券，民眾可購買旅行社的產品，如團遊、自由行、飯店住宿、遊樂園門票等，但必須「透過旅行社」購買，不可自行以國旅券購買國旅產品。

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼行政院公布五倍券規劃。（圖／行政院提供）

▲三倍券之後有五倍券，行政院公布重要時程。（圖／記者林敬旻攝、行政院提供）

七、i原券：

原民會規劃第一階段放10萬張、面額1000元的i原券，發放面額較高的原因，主要考量原民店家多位於部落、交通不便，希望透過較高面額鼓勵消費者親赴部落消費。

八、 地方創生券：
國發會則推出地方創生券，將用於地方創生相關審查補助計畫集合作網路，據悉，目前規劃限量份數、每人大約金額落在500元上下，詳細方案都在規劃中。

公股銀行：
財政部並將召集各大公股行庫提出「台灣Pay」行銷計畫，將訂定三級制回饋門檻，早鳥戶33萬戶使用振興券綁定台灣Pay的名額，每家大約4萬1250人次，首波早鳥振興券優惠回饋金額800元；接下來，33至50萬人次之間，每戶可回饋500元；另超過50萬人次以上，每戶仍有200元回饋金。

▲▼台灣Pay,振興三倍券,早鳥,優惠,回饋。（圖／兆豐銀提供）

▲台灣Pay最高也可回饋800元。（圖／兆豐銀提供）

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