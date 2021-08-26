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殺病人炸女校！塔利班死敵「ISIS-K」殘暴手段曝光　阿富汗人怕爆

▲▼ 阿富汗安全部隊2020年在某次攻擊事件後，拿著ISIS的旗幟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿富汗安全部隊2020年在某次攻擊事件後，手拿ISIS旗幟 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國認定，阿富汗喀布爾機場恐攻威脅升高，因為塔利班死敵、伊斯蘭國區域分支「呼羅珊伊斯蘭國」發動攻擊的風險增加。回顧過去這些年，呼羅珊伊斯蘭國發動的攻擊不在少數，曾經衝進醫院槍殺掃射殘殺醫師及病人，甚至攻擊喀布爾女校奪走數十條性命。

綜合法新社、每日郵報報導，就在2017年3月，3名身穿白袍、攜帶聽診器的年輕男性，假扮成醫療工作者，來到喀布爾一間軍醫院，在上了樓之後，建築物外頭突然傳來一聲巨響。這是3人的戰友引爆自殺炸彈背心的聲音，也是個暗號。只見3人從白袍下拿出手榴彈、AK-47突擊步槍，發動攻擊展開一連串掃射。歷經數小時的混亂，30多名醫師及病患死亡，另有50多人受傷。

除了這樁慘案，就在今年5月，喀布爾一所女子學校外，也有武裝人員引爆3個汽車炸彈，導致68名阿富汗人死亡，另有165人受傷。

而發動這些血腥攻擊事件的組織正是「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）。該組織成立於2015年，其追隨者目標建立伊斯蘭哈里發國，地點就在歷史悠久的呼羅珊區，也就是現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。

令人關注的是，即便呼羅珊伊斯蘭國與塔利班同屬伊斯蘭強硬遜尼派，但彼此關係極差，伊斯蘭國甚至會在聲明中把塔利班稱為「叛教者」。隨著塔利班接管阿富汗，如今當地的恐怖威脅與日俱增，美國總統拜登也決定要按照計畫在8月31日之前完成撤離。

現已知呼羅珊伊斯蘭國迄今發動約100次針對平民的攻擊事件，另有約莫250起是衝著美國、阿富汗或巴基斯坦安全部門而來。其中大多數的組織成員會利用手機，把當時的恐怖襲擊過程拍攝下來並傳到網路。

根據2017年6月流傳的一段影片，可見2名看似不到12歲的黑衣孩童被認定是間諜，十分驚恐跪在地上，而這些人伸手把2人的頭部扯向後方，同時大聲咆哮，最終開槍爆頭處決2人。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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阿富汗塔利班呼羅珊伊斯蘭國恐怖攻擊

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