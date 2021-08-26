巡迴專車到偏鄉　提供輔具評估+申請+維修+二手租借

▲輔具巡迴專車到偏鄉，提供維修等多項服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣由於地形狹長，偏鄉服務資源取得不易，為減少偏鄉地區至市區接受服務交通不便之情形，台東縣輔具暨生活重建中心今年建置9處輔具據點，並運用「輔具專車」進行巡迴服務，由社工及評估師等專業團隊提供輔具評估、申請、維修及二手租借等服務，提升民眾輔具便利性。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣輔具服務與在地衛生所、醫療院所、文健站等跨單位的合作，於偏鄉地區佈建服務據點，再加上專車巡迴服務，形成點線面服務網，實現服務在地化的精神。目前輔具中心人員均已施打疫苗，服務據點也加強清消及採預約分流服務方式，希望讓民眾可以安心至輔具中心接受服務。

縣府社會處指出，為了讓輔具充分利用，除申請新購外，輔具中心亦提供弱勢及有緊急需求的民眾二手輔具租借服務，一般民眾也可向衛生局長照輔具租賃廠商進行租借，同樣也可享有補助。另在疫苗施打期間，輔具中心亦調度輪椅，支援台東市大型施打站，提供行動不便民眾順利完成疫苗施打，為防疫盡一份心力。

社會處長陳淑蘭也再次呼籲民眾持續做好防疫工作，防疫最高指導原則就是勤洗手、佩戴口罩、減少不必要的外出與社交活動。期待大家齊心繼續努力，讓疫情盡早驅散，使得社區的服務人員及服務對象，能在安全的環境中，安心接受服務與活動。



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