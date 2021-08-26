接種高端爆4死！一張圖看「3廠牌疫苗死亡率」　最高的是它

▲國產高端疫苗自23日開打。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（26）日是高端疫苗開放接種的第4天，接種後死亡及不良反應事件陸續通報中，讓部分人士認為「在死因未釐清前，先停打高端」。《東森新媒體ETtoday》根據衛福部疾管署的資料整理出表格，讓讀者一次掌握台灣現有疫苗的相關情況。

疾管署公布的統計資料顯示，截至25日下午4點為止，AZ疫苗第一劑和第二劑的累計劑數共有645萬9682次，接種後不良事件有4802件，比率約為0.0743%（四捨五入至小數點第4位，下同）；接種後非嚴重不良事件有2704件，比率約為0.0419%；接種後疑似嚴重過敏反應有18件，比率約為0.0003%；其他疑似嚴重不良事件有1537件，比率約為0.0238%；接種後死亡有543件，比率約為0.0084%。

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▲3廠牌接種情況。（圖／記者曾筠淇製）

莫德納疫苗第一劑和第二劑的累計劑數共有368萬5985次，接種後不良事件有1084件，比率約為0.0294%；接種後非嚴重不良事件有455件，比率約為0.0123%；接種後疑似嚴重過敏反應有6件，比率約為0.0002%；其他疑似嚴重不良事件有499件，比率約為0.0135%；接種後死亡有124件，比率約為0.0034%。

高端疫苗第一劑和第二劑的累計劑數共有35萬1482次，接種後不良事件有27件，比率約為0.0077%；接種後非嚴重不良事件有21件，比率約為0.0060%；接種後疑似嚴重過敏反應目前0件，比率為0%；其他疑似嚴重不良事件有2件，比率約為0.0006%；接種後死亡有4件，比率約為0.0011%。

從資料可見，高端疫苗的各項比率均為3種廠牌中最低，不過值得注意的是，因為各廠牌的開打時間、接種對象都不盡相同，因此數據僅能當參考。PTT紅人四叉貓（劉宇）也表示，像AZ疫苗就是從長者及高風險疾病患者開打，所以死亡率自然會比較高。