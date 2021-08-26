東京疫情陷入「災難級失控」　專家嘆：只能靠自己保護自己！

▲東京疫情邁入新高峰。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

東京當局26日舉行疫情監測會議，專家針對當今情況表示，「經過了數週仍然無法控制疫情，猛烈的感染情形已經來到災難級別的緊急狀態。民眾只能靠自己保護自己了。」不僅如此，專家更警告，現在東京的醫療體系已經陷入極度嚴峻的資源緊繃狀態，只會讓疫情更加惡化，導致原本可以被救的病患失去救援機會。

根據《日本放送協會》報導，在疫情監測會議中，專家表示，東京的感染情形與醫療資源都已經來到最高級的第四階段警戒。東京13日至19日7天內的平均單日新增確診來到4702例，刷新最高紀錄，此後幾乎也都維持在4000多例。

▲日本以東京為首的首都圈醫療資源嚴重緊繃。（圖／達志影像／美聯社）



東京疫情已經連續數週陷入無法控制的狀況，醫療體系也面臨資源貧乏的嚴峻挑戰，光是從近一週的新增確診數趨勢就可以看出情況仍在持續惡化中。專家直言，「無法在第一時間迅速的進行核酸檢測，有導致更多人染疫的潛在風險。這樣如同災難等級的嚴峻感染情勢已經持續好幾週了。目前的情況跟災難發生一樣，民眾必須靠自己保護自己的身體。」

另一方面，東京25日也刷新同時住院的新冠患者數的最高紀錄，來到4154人，此外還有更多的染疫患者只能在家中療養，即使病情惡化也找不到願意收治的醫院。事實上，目前的感染人數早就超過醫療體系的極限，有更多原本可以拯救的生命將面臨被無法被救的命運，可怕的是，這樣的情形將會持續惡化。

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