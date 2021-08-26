台東縣民中心「得來速」　讓防疫服務最安心

▲台東縣民中心啟動「得來速」服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自於業界「得來速」服務構想，台東縣政府縣民服務中心即日起至9月30日試辦「領件免下車服務」，民眾領取縣府申辦案件時，只要將車輛行駛至服務中心指定區域，無需下車即可領件，要讓民眾有感，且在防疫期間服務更安心。

台東縣縣民服務中心多年來綜合受理台東縣政府220餘項申請項目，每日洽公人數眾多；又因應疫情二級防疫措施，服務中心實施室內人數管制措施，導致洽公民眾常有於戶外等候入內洽公的情形，因此為提升服務品質及減少防疫接觸風險，該中心即日起試辦「領件免下車服務」，將主動通知民眾提供免下車領件服務。

民眾僅需將車輛行駛至指定位置並撥打089330047或請戶外服務區人員通報櫃台，告知申請項目，即有專人將已請妥之文件送至車邊，民眾不需找停車位也不需下車即可完成領取文件。

台東縣政府國際發展及計畫處處長曹劍秋表示，領件免下車的構想來自於「得來速」服務，此次服務運用縣民服務中心及工業策進會之間的通道規劃為領件車道，不論民眾是駕駛汽車或機車前來，皆可適用此項服務。

而常見申辦案件適用免下車領件服務的類型有領件免繳費的案件類型，如：勘驗申請、土地使用分區及公共設施用地證明、商業停(復、歇)業及設立登記、簡易水保、商業登記抄本、開工申請、無套繪管制證明等；初步統計此類案件每年約有10,000筆，倘若民眾使用免下車服務，將可減少民眾尋找車位的煩惱並舒緩周邊停車壓力，此外亦可大幅減少民眾於服務中心室內接觸染疫風險。

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